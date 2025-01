Oniverse richt pijlen op La Perla om merkenportfolio te versterken

De Italiaanse groep Oniverse, voorheen bekend als Calzedonia en eigenaar van lingeriemerken zoals Intimissimi en Falconeri, heeft haar interesse in de overname van La Perla, een van 's werelds meest iconische luxe lingeriemerken, nieuw leven ingeblazen.

Volgens de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore heeft Sandro Veronesi, de leider van de groep, al belangrijke gesprekken gevoerd met lokale en nationale instanties om de haalbaarheid van deze strategische overname te beoordelen. Mocht de overname doorgaan, dan zou dit de koers van Oniverse kunnen herdefiniëren en haar positie in de veeleisende en competitieve wereldwijde luxemarkt kunnen versterken.

Het is niet de eerste keer dat Oniverse probeert La Perla over te nemen. In 2013, tijdens een gerechtelijke veiling in Bologna, deed Sandro Veronesi een bod dat uiteindelijk verloor van ondernemer Silvio Scaglia.

De huidige context is echter heel anders. Terwijl La Perla zich in een delicate financiële situatie bevindt, is Oniverse juist succesvol, met een recordomzet van 3,107 miljard euro in 2023 en een geconsolideerde aanwezigheid in 59 landen.

Waarom La Perla?

La Perla, opgericht in 1954 door Ada Masotti, is altijd synoniem geweest met luxe en vakmanschap in de high-end lingeriebranche. De constante wisselingen van eigendom en de uitdagingen om zich aan te passen aan een snel veranderende markt hebben het merk de afgelopen jaren echter verzwakt.

De strategie van Oniverse is duidelijk: profiteren van haar financiële kracht om een merk met een hoog revitalisatiepotentieel over te nemen. Deze overname zou haar in staat stellen om de competitieve luxesector te betreden, gesteund door de geschiedenis en het prestige van La Perla.

Het nieuwe merk zou een aanvulling vormen op het huidige aanbod van Oniverse, dat zich richt op toegankelijke premiumproducten, door een aanbod toe te voegen dat is ontworpen om de meest exclusieve consumenten aan te trekken.