Online bestelvolume rond Black Friday piekt opnieuw, voorspelt Wuunder

Tijdens Black Friday op 28 november worden naar verwachting ruim drie keer zoveel online bestellingen geplaatst als op een gemiddelde dag eerder dit jaar, blijkt uit een analyse van logistiek SaaS-platform Wuunder. De week voorafgaand aan Black Friday ligt het bestelvolume al 152 procent hoger dan normaal, terwijl ook Cyber Monday opnieuw een sterke piek laat zien met een plus van 200 procent.

Hoewel het aantal orders direct na Sinterklaas afneemt, blijft het niveau boven het jaargemiddelde. De laatste grote piek van 2025 wordt verwacht op 22 december, wanneer consumenten hun laatste kerstinkopen doen.

Volgens Wuunder lopen de werkelijke levertijden in piekweken sterk uiteen. De ‘gemiddelde levertijd van één dag’ blijkt tijdens Black Friday maar bij de helft van alle pakketten haalbaar, terwijl 95 procent pas binnen drie tot vier dagen arriveert. Sectoren reageren verschillend op de kortingsdagen: zo stijgt het aantal bestellingen in de boekensector met 22,5 procent op Black Friday, terwijl elektronica juist op Cyber Monday een piek van 27 procent noteert, een teken dat bedrijven vaker kiezen voor een high-impact strategie waarin alle aandacht op één kortingsdag wordt geconcentreerd.

Wuunder-oprichter Jeroen Gehlen benadrukt dat webwinkels zich beter kunnen voorbereiden door eerder met campagnes te starten, voorraden tijdig aan te vullen en fulfilment en transport vóór de piek op te schalen. Wie kiest voor een langere dealperiode spreidt de druk beter, terwijl een high-impact strategie vraagt om perfect georganiseerde logistiek. Gehlen raadt bovendien aan om opties zoals uitgesteld verzenden toe te voegen aan de checkout, zodat webshops minder afhankelijk worden van next-day delivery en klanten toch een soepele bezorgervaring behouden.