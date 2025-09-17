Waarom PostNL inzet op ‘slimme bezorging’: pakketautomaten en ‘best day delivery’ in de lift

De norm in e-commerce en bezorgingswereld was lange tijd de zo snelst mogelijke bezorging van een pakket. ‘Next day delivery’ werd de lieveling, maar zorgde daarmee wel voor druk op distributiecentra, bezorgservices en op de weg. Echter komt er steeds meer aandacht voor flexibele bezorgopties en ‘best day delivery’. PostNL heeft vandaag aangekondigd dat het in de nieuwe strategie gaat focussen op slimme bezorging.

De Nederlandse bezorgservice geeft aan dat het inzet op ‘slimme, efficiënte en klantgerichte logistiek’. Een van de stappen die het bedrijf zet is de uitbreiding van het aantal pakketautomaten. Jaarlijks zullen er 600 nieuwe locaties worden toegevoegd waardoor er eind 2028 3.600 PostNL pakketautomaten beschikbaar moeten zijn.

Pakketautomaten: DHL, PostNL, Bpost en Vinted zetten er op in

Pakketautomaten vinden al jaren langzaam hun weg in de bezorglogistiek. Ze zijn te vinden bij supermarkten, kledingwinkels, maar soms ook in een eigen locatie. Steeds meer bezorgbedrijven zetten in op pakketautomaten. Zo kondigde DHL in mei 2025 aan dat het pakketwandenbedrijf De Buren heeft overgenomen. Enkele maanden daarvoor meldde DHL dat het het aantal pakketautomaten wilde verdubbelen. Het bedrijf ging zelfs zover dat het pakketautomaten een sleutelrol ziet hebben in de toekomst van pakketbezorging. Ook Belgische tegenhanger Bpost wil het aantal pakketautomaten verdubbelen in 2025 en test zelfs met verpakkings- en labelvrije verzendingen via de pakketautomaten. Platform voor tweedehands producten Vinted heeft zelfs een eigen verzendbedrijf met eigen pakketkluizen: Vinted Go.

De pakketautomaten bieden de consument flexibiliteit. Ze kunnen een locatie kiezen die bij hun leven past, zoals de supermarkt om de hoek en kunnen het pakket ophalen wanneer zij dat willen. Voor de bezorger betekent het maar 1 rit naar een specifiek pakketpunt in plaats van alle straten door om thuis te leveren. Retailer Wehkamp introduceerde in oktober 2023 het beleid dat levering bij een pakketpunt gratis is en thuisbezorging 1 euro kost. Als resultaat steeg het aantal zendingen van Wehkamp-pakketten naar pakketkluizen naar een totaal van 40 procent van alle pakketten.

Een belangrijke notitie is wel dat de manier waarop de consument het pakket ophaalt bepaald hoeveel milieuwinst wordt behaald. Gaat een consument alsnog met de auto het pakket ophalen, dan valt deze winst weg. In dat geval is thuisbezorging nog steeds de beste optie.

Het is dus cruciaal dat pakketpunten op loop- of fietsafstand van de consument te vinden zijn. De uitbreiding van pakketpunten tot een landelijk dekkend netwerk is dus van belang. Inmiddels is het aantal pakketkluizen in Nederland flink gegroeid. Uit de Post- en pakketmonitor van ACM blijkt dat er in 2024 4800 pakketkluizen waren. Ondanks deze stijging blijft thuisbezorging echter wel favoriet, nog 80 procent werd thuisbezorgd dat jaar.

De consument helpen om de keuze voor een pakketpunt te maken, door bijvoorbeeld deze optie de de standaardoptie in het check-out-proces te maken kan helpen. Retailer Wehkamp deed dit al in 2023 en zag kort daarna het aantal klanten dat koos voor deze optie stijgen tot 20 procent. Zoals eerder genoemd steeg het aantal naar 40 procent toen de optie voor bezorging in een pakketkluis het goedkoopste werd.

Niet meer altijd het snelst, maar de beste dag

‘Next day delivery’ betekent niet altijd dat dit de beste optie is voor de consument. Hoewel snelheid fijn kan zijn, kan het ook betekenen dat de consument net niet thuis is als het pakket wordt afgeleverd en het dan alsnog naar een pakketpunt gaat. Of erger nog: Het pakket wordt voor de deur of in de hal van een gebouw neergezet en het wordt gestolen. Een eigen bezorgdag en -tijd kiezen kan uitkomst bieden.

PostNL geeft aan dat het werkt aan een verschuiving naar ‘best day delivery’ omdat dit naar eigen zeggen een slimmer alternatief is. “Dit jaar starten pilots waarbij consumenten extra keuzes krijgen voor een breder bezorgvenster om zo beter aan te sluiten op hun persoonlijke voorkeuren.” Het bedrijf benadrukt dat ‘next day delivery’ mogelijk blijft, maar dat de keuze voor ‘best day’ wel gestimuleerd wordt. “Zo kunnen webshops en PostNL volumes slimmer spreiden en het netwerk duurzamer en effectiever benuten”.

Uit onderzoek van logistiekbedrijf Wuunder komt naar voren dat 68 procent van de ondervraagden achter het idee van een groene bezorgdag staat. In dit concept worden leveringen gebundeld op een dag bezorgd waardoor de CO2-impact het laagste is. In het Belgische Mechelen werd al getest met zo’n groene bezorgdag. Het ‘last-mile’ project liet consumenten een eigen bezorgmoment kiezen waarbij het bezorgmoment goedkoper werd wanneer er meer pakketten in de buurt werden geleverd. Hoe meer pakketten tegelijkertijd geleverd kunnen worden, hoe lager de milieu-impact. De proef toonde aan dat er tijdens de pilotperiode 21 procent minder bestelwagens de weg op gingen en tijdens de eindejaarsperiode (die traditioneel druk is voor pakketbezorgers) zelfs 40 procent minder.

Hoewel duurzamere bezorgopties zoals pakketkluizen en groene bezorgdagen aan populariteit winnen, blijft het belangrijk om duidelijk te zijn over het bestaan van deze optie en kan het ook helpen om deze als standaard in te stellen in het check-out-proces. ‘Slimme bezorging’ is daarbij ook een strategisch onderdeel van de klantreis. De klant ervaar flexibiliteit en kan voor een duurzamere optie kiezen, wat ook goed afstraalt op de retailer.

Nu PostNL en concurrenten pakketautomaten en ‘best day delivery’ versneld uitrollen, ligt er voor de mode-e-commerce de uitdaging én kans om deze opties actief in te zetten in hun servicebeleid. De vraag is dan ook niet of, maar hoe snel retailers meebewegen.