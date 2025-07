Groene bezorgdag invoeren: 68 procent consumenten staat erachter

Wordt het tijd om nieuwe bezorgopties toe te voegen? Veel webshops focussen zich nog op het aanbieden van de snelste opties, wat leidt tot een gefragmenteerd bezorgschema en een flinke CO2-uitstoot. Twee op de vijf Nederlanders vindt volgens onderzoek van Wuunder het jammer dat snelheid boven duurzaamheid gaat in de bezorgopties.

Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek (totaal onderzoek 1.053) geeft aan meer informatie te willen krijgen over de CO2-uitstoot van hun bezorgkeuzes. Daar komt nog eens bij dat 68 procent van de ondervraagden achter het idee van een groene bezorgdag staat. In dit concept worden leveringen gebundeld op een dag bezorgd waardoor de CO2-impact het laagste is.

En daar wil de Nederlandse consument meer duidelijkheid in: de helft wil namelijk beter geïnformeerd worden over de CO2-uitstoot van hun bezorgkeuzes. Wanneer het aankomt op de last-mile zijn ook meer mensen bereid om hun pakket niet aan huis te laten bezorgen. De helft geeft namelijk aan hun pakket bij een pakketpunt of winkel te willen laten bezorgen.

Jeroen Gehlen, oprichter van Wuunder: “Nederlanders zijn steeds vaker bereid om hun bestelkeuzes aan te passen als het bijdraagt aan duurzamere bezorging. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat webshops ook daadwerkelijk deze duurzame opties bieden. Daarvoor hebben wij onlangs GreenChoice gelanceerd – hierbij kan de consument een bezorgdag voor zijn pakket uitkiezen waarop een vervoerder al in de buurt moet zijn. Om zo het aantal vervoersbewegingen te verminderen en daarmee de CO2-uitstoot terug te dringen. Een andere manier waarop retailers Nederlanders kunnen stimuleren om duurzame bezorgkeuzes te maken, is de groenste keuze als standaard in te stellen. Zodat duurzame bezorging niet de uitzondering, maar de regel wordt."

In het Belgische Mechelen is een ‘last-mile’ project waarbij de bezorging van een pakket goedkoper werd naarmate er meer pakketten werden gebundeld voor levering. De proef werd uitgevoerd in de omgeving van de Tervuursesteenweg in Mechelen. De pakketten gingen tijdens de proef naar een cityhub van Ecokoeriers en vervolgens werden deze leveringen de ‘last-mile’ gebracht via een cargofiets. Hoe meer pakketten tegelijkertijd geleverd kunnen worden, hoe minder vervuilend dit is voor het milieu. Uit de proef blijkt dat er 21 procent minder bestelwagens door de wijk reden en tijdens de eindejaarsperiode was dit zelfs 40 procent minder. Er wordt momenteel gekeken of het project verder uitgerold kan worden, zo meldt Gazet van Antwerpen.