Belgisch ‘last-mile’-project levert 21 procent minder bestelbusjes op de weg op

Een project dat de ‘last-mile’ onder de loep neemt, laat zien dat het aantal bestelbusjes dat de weg op gaat met een vijfde gereduceerd kan worden. In het Belgische Mechelen werd een proef gedraaid waarbij mensen zelf konden kiezen voor het bezorgmoment en wanneer de levering van meer pakketten uit de buurt werd gebundeld, werd dit bezorgmoment en de levering goedkoper, zo meldt de Gazet van Antwerpen.

De proef werd uitgevoerd in de omgeving van de Tervuursesteenweg in Mechelen. De pakketten gingen tijdens de proef naar een cityhub van Ecokoeriers en vervolgens werden deze leveringen de ‘last-mile’ gebracht via een cargofiets. Hoe meer pakketten tegelijkertijd geleverd kunnen worden, hoe minder vervuilend dit is voor het milieu.

Uit de proef blijkt dat er 21 procent minder bestelwagens door de wijk reden en tijdens de eindejaarsperiode was dit zelfs 40 procent minder. Er wordt momenteel gekeken of het project verder uitgerold kan worden, zo meldt GvA.