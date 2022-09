Online EU modemarkt groeit met 50 procent tot 2025

De totale online modemarkt in EU zal de komende jaren met 50 procent stijgen, zo meldt Cross-Border Commerce Europa in een persbericht. Het betekent dat de markt naar schatting in 2025 een waarde heeft van 175 miljard euro.

Cross-Border Commerce Europe is een platform dat cross-border e-commerce in Europa stimuleert. Jaarlijks publiceert het diverse ranglijsten aan de hand van onderzoek over de staat van de cross-border handel in Europa. Volgens de organisatie is de modesector de nummer één online sector. De groei van deze online markt wordt daarbij ook ondersteund door C2C (consumer to consumer) marktplaatsen die ‘tweedehands duurzame mode’ aanbieden, aldus het persbericht.

De totale online EU mode omzet kwam in 2021 neer op 119 miljard euro, aldus Cross-Border Commerce Europa. Hierbij had het een aandeel van 25 procent in de totale modemarkt in Europa. Tegen 2025 zal de online markt in Europa goed zijn voor 33 procent van de totale modemarkt in het gebied.

Op dit moment heeft Zalando het grootste aandeel in de online modemarkt in Europa, namelijk 11,7 procent. Amazon heeft een aandeel van 7,6 procent, Inditex 6,2 percent, H&M Group 5 procent en Ebay ook 5 procent. Daarbij is het opvallend dat Vinted op de zevende plek staat en Vestiaire Collective op de twintigste plek.