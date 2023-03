Online moderetailer In The Style verkoopt dochteronderneming voor 1,2 miljoen pond

De Britse online moderetailer In The Style heeft besloten zijn dochterbedrijf In The Style Fashion Limited van de hand te doen voor 1,2 miljoen pond (omgerekend 1,35 miljoen euro). Die beslissing werd genomen na een strategische analyse van In The Style, dat eind 2022 liet weten krap bij kas te zitten. Tijdens de analyse werd ook de verkoop van het moederbedrijf overwogen, zo is in een persbericht te lezen, maar daar werd door potentiële overnamekandidaten niet op geboden.

Uiteindelijk gaat het dochterbedrijf over naar de Britse investeerder Baaj Capital, dat eerder ook al investeerde in Lissom Shoes, Leading Labels en Lingerie Outlet Store. Voorwaarde voor de overname was dat Adam Frisby, oprichter van In The Style, een investering zou doen in ITS Holdings 2023 Limited, een bedrijf dat werd opgezet om de overname te faciliteren. Frisby wordt na de overname ook CEO van In The Style Fashion Limited. De naam van het bedrijf wordt veranderd naar Itsum ‘om verwarring met het merk In The Style te voorkomen’, staat in het persbericht.

De onafhankelijke directeuren van het bedrijf, buiten Frisby, besloten unaniem dat het ‘ten goede zou komen aan het bedrijf, zijn aandeelhouders en zijn belanghebbenden om In The Style Fashion Limited te verkopen’, aldus voorzitter Jim Sharp in het persbericht. “De onafhankelijke directeuren geloven dat het merk In The Style onder de nieuwe eigenaarsstructuur kan blijven voortbouwen op zijn potentieel.” Directeuren Nancy Cruickshank, Adam Bellamy en Matthew Scaife nemen met de overname wel afscheid van het merk, zo laat In The Style weten.