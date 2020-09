Online uitgaven aan producten met 52 procent gestegen in tweede kwartaal

Dat de e-commerce het druk heeft sinds het begin van de coronacrisis is inmiddels geen geheim meer. Cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor laten nu zien dat in het tweede kwartaal, net na de uitbraak van de pandemie, de online uitgaven aan producten met 52 procent zijn gestegen. De totale online consumentenbestedingen stegen met 12 procent naar 6,36 miljard euro.

In het eerste halfjaar van 2020 zijn de online consumentenbestedingen met 4 procent gestegen naar 4 miljard euro, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. De harde stijging van uitgaven aan producten compenseerde de sterke daling aan uitgaven aan diensten. Bij diensten moet men denken aan het kopen van reizen en tickets online. In dit segment daalden de uitgaven met 45 procent in het tweede kwartaal. Wanneer het verschil wordt gemaakt in de uitgaven en het aantal aankopen is er een stijging te zien van 36 procent in het tweede kwartaal. In het eerste halfjaar werden er 22 procent meer aankopen gedaan, aldus het rapport.

Opmerkelijk is ook het feit dat tijdens de lockdown periode meer mensen online zijn gaan shoppen. Deze berichten kwamen natuurlijk op dat moment ook al naar buiten, maar worden door de cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor ook ondersteund. In het tweede kwartaal waren er namelijk 7 procent meer e-shoppers dan in die periode vorig jaar. In totaal hebben 12,5 miljoen Nederlanders in het tweede kwartaal online een aankoop gedaan.

“De afgelopen maanden hebben laten zien dat e-commerce een vitale rol speelt in de Nederlandse economie”, vertelt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. “Veel mensen moesten thuis blijven en richtten zich tot webwinkels voor hun aankopen, met veel nieuwe online kopers en een hoger besteed bedrag per koper tot gevolg. Dit wordt ook onderbouwd door de groeicijfers van het aantal online aankopen in en de online bestedingen aan producten, en daarmee door het gestegen aandeel van online in de totale detailhandel. Dit komt in het eerste halfjaar van 2020 op 12,3 procent te liggen, wat een stijging is van 2,2 procentpunt vergeleken met vorig jaar.”