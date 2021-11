Online verkopen Black Friday 23 procent hoger dan in 2020

De populariteit van Black Friday blijft maar groeien. Op Black Friday werden dit jaar in Nederland 23 procent meer online aankopen gedaan dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van online betaalbedrijf Klarna, dat tijdens de internationale uitverkoopdag de verkoopdata van verschillende webshops monitorde.

Al tijdens het eerste uur werden er bijna negen keer zo veel online bestellingen geplaatst als tijdens een gemiddelde winkeldag. Het piekmoment kwam rond negen uur ‘s avonds: op dat tijdstip werden er 483 procent meer online aankopen gedaan in verhouding tot een gewone vrijdagavond. De meest populaire productcategorieën op Black Friday waren elektronica, sieraden en accessoires en sport- en hobbyproducten.

In de dagen voorafgaand aan Black Friday werd er ook al meer uitgegeven dan gewoonlijk. Tijdens de eerste vier dagen van ‘Black Week’, de week waarin Black Friday valt, steeg het aantal online bestellingen met 48 procent, zo concludeerde Klarna.

De meeste aankopen werden gedaan door Nederlanders tussen de 25 en 40 jaar oud, zo meldt Klarna. Zij waren verantwoordelijk voor 48 procent van de totale aankopen. Black Friday is het meest populair in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland. In Noord-Holland wordt 17 procent meer gekocht dan het landelijke gemiddelde.

Meer online, meer creditcard, minder pin

Betaaldienst International Card Services (ICS), bekend van Visa en Maestro, zag de totale online uitgaven van consumenten op Black Friday met vijf procent stijgen ten opzichte van vorig jaar, zo meldt het in een nieuwsbericht op de website. Over de hele Black Week werd een stijging van 10 procent berekend. Het gemiddelde aankoopbedrag lag volgens ICS op 86 euro.

Betaalservice Ideal verwerkte op Black Friday 5,39 miljoen betalingen, zo meldt Nu.nl op basis van cijfers van het bedrijf. Dat is een nieuw dagrecord voor Ideal. Alle betalingen samen waren goed voor een omzet van ongeveer 430 miljoen euro, 85 procent hoger dan op een normale vrijdag.

Volgens Betaalvereniging Nederland nam het aantal pinbetalingen in fysieke winkels op Black Friday dit jaar licht af. Er werden 17,4 miljoen pinbetalingen geregistreerd, 5 procent minder dan vorig jaar. Volgens ICS werd tijdens Black Week juist vaker in fysieke winkels met creditcard betaald: het aantal betalingen lag 43 procent hoger dan een jaar eerder.