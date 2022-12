Only for Men lanceert nieuw headless e-commerce platform

Mannenmodewinkel Only for Men en strategisch partner Itonomy bouwden in het afgelopen jaar aan een nieuw e-commerce platform. Binnen de onlangs gelanceerde webshop staan gebruiksvriendelijkheid, content en snelheid centraal. Dit is gerealiseerd door inzet van het Adobe Magento Commerce platform, met een Headless frontend.

Only for Men heeft de ambitie om de grootste omnichannel multi-brandstore van Nederland te worden. Daarom wilden zij een e-commerce platform laten creëren dat kan meegroeien met deze ambities. De gezamenlijke uitdaging was om de fysieke beleving in de winkels, waarbij de klant altijd centraal staat, naadloos aan te laten sluiten op de online omgeving. Only for Men heeft gekozen voor Itonomy, omdat zij veel ervaring hebben in het realiseren van solide e-commerce strategieën voor grote organisaties in de fashion- en retailbranche. Daarbij staat innovatie voorop; de sterke PWA-propositie, waardoor de gebruikerservaring naar een hoger niveau wordt getild, is een duidelijke meerwaarde voor Only for Men.

Omnichannel strategie

De mannenmodewinkel heeft een twintigtal vestigingen waar service en sfeer centraal staan. Omdat online goed is voor een derde van de totale omzet, vindt de keten het belangrijk om deze persoonlijke service en sfeer door te vertalen naar haar e-commerce platform. De klant staat centraal door de koppeling met het CRM-systeem TritonX, welke de fysieke en digitale wereld verbindt. Met de PWA-technologie wordt dit kracht bijgezet door middel van een gepersonaliseerde online omgeving voor de klant, vergaande integratie met de functies van een mobiele telefoon, en de mogelijkheid om de webshop offline te laten functioneren. In het nieuwe platform wordt hiermee alles op alles gezet om de klantreis zo aangenaam mogelijk te maken.

“In de ‘mijn omgeving’ op het nieuwe e-commerce platform staat niet alleen de transactiegeschiedenis van de klant centraal, maar meer specifiek de voordelen die hij opbouwt in de klantrelatie tot Only for Men. Dit is niet alleen een voordeel in toekomstige aankopen, maar in het bijzonder privileges die men vergaart in het bijwonen van enerverende en exclusieve events.” Aldus Menno Dings, Head of Brand, Marketing & eCommerce Only for Men.

“Met het nieuwe e-commerce platform zet Only for Men dé nieuwe standaard voor een omnichannel strategie voor retailers.” Aldus Christiaan de Jong, Sales Manager Itonomy

Beste Webshop Awards

In het verleden heeft Only for Men al bewezen goed op weg te zijn met een klantvriendelijke website. In de afgelopen jaren hebben zij hard gewerkt aan een optimale ervaring voor de online consument, zonder de aansluiting met fysieke winkels uit het oog te verliezen. In totaal heeft de online shop vijf keer de Beste Webshop Herenmode award gewonnen. Zo mag Only for Men zich wederom de Beste Webshop in deze categorie noemen in 2022-2023.

De livegang van de vernieuwde webshop wordt, binnen het 20-jarig jubileum, feestelijk gevierd met een adventskalender voor nieuwe en bekende klanten.