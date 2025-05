On’s CCO over de reis van underdog naar wereldspeler

Zwitsers sportmerk On is al een tijd geen underdog meer te noemen. Het merk heeft jaren op een rij flinke groei genoteerd en wordt nu geschaard tussen sportmerken zoals Nike, Adidas en Puma. Het betekent ook dat On de reis van start-up naar scale-up tot wereldbedrijf gemaakt heeft. Daarom wordt nu opnieuw gekeken naar wat het bedrijf nodig heeft, zo vertelt commercieel directeur Britt Olson tijdens het World Retail Congress in Londen.

Het is een fase waar veel groeiende bedrijven mee te maken krijgen. On is allang niet meer het kleine bedrijf van een paar man van toen Olson zich jaren geleden aansloot. “Je wil de cultuur behouden van het bedrijf, maar ook kritisch kijken wat we nodig hebben.”

Met de cultuur doelt Olson ook op de focus op innovatie en duurzaamheid. Toen zij zich als Amerikaan aansloot bij het bedrijf vroeg zij zich af waarom On niet meer de marketing focuste op de innovatie en duurzaamheid. Lachend blikt ze terug dat haar toen verteld werd dat het simpelweg hoort bij Zwitsers zijn, ‘dan zit innovatie en duurzaamheid in je DNA’. On wil dan ook vasthouden aan het premium gevoel van het merk dat hiermee samengaat, zo meldt de commercieel directeur.

Dat Zwitserland een reputatie heeft als het gaat om innovatie kwam On goed uit tijdens hun groei. De kleine Zwitserse vlag die te zien is op schoenen van On sloeg dan ook vooral aan bij het Amerikaanse publiek, zo vertelde Olson. Daarnaast hielp het feit dat tennis ster Roger Federer aandelen heeft in het bedrijf en vaak ook te zien is in reclames van het bedrijf.