Ontbreken van webshop kost Primark kwart van de omzet in 2020

Primark heeft in het boekjaar 2020, dat eindigde op 12 september, een omzetverlies van 24 procent voor de kiezen gekregen. Dat is te lezen in het jaarverslag van Associated British Foods Plc, het moederbedrijf van Primark. Daarmee kwam de omzet terecht op 5,9 miljard pond (omgerekend 6,6 miljard euro). De winst van de modeketen daalde met 60 procent naar 362 miljoen pond (omgerekend 4,2 miljoen euro).

De dalende cijfers zijn voornamelijk te wijten aan de coronacrisis, zo meldt ABF in het jaarverslag. Vanaf maart moest de keten wereldwijd alle winkels sluiten. Aangezien Primark geen webshop heeft kon de omzetdaling niet via e-commerce worden opgevangen, zoals bij sommige andere modeketens het geval was. Daarmee gingen de inkomsten van het bedrijf met de winkelsluitingen vrijwel geheel verloren. Wel lukte het Primark om haar operationele kosten in de lockdownperiode te halveren, mede door de lonen van werknemers tijdelijk in te krimpen.

Primark loopt kwart van omzet mis door coronacrisis, maar herstel is ingezet

De reacties op de heropening van de Primark-winkels vanaf mei waren ‘overweldigend positief’, zo staat in het jaarverslag. Sinds de heropening heeft het bedrijf zich dan ook aardig weten te herstellen. Ondanks beperkingen in het retaillandschap, zoals coronamaatregelen in winkels, liep de omzet in de periode na de heropening op naar 2 miljard pond (2,2 miljard euro). In Groot-Brittannië kwam de omzet zelfs weer op het niveau van voor de pandemie.

De verkoopcijfers sinds de heropening weerspiegelen de manier waarop de levens van klanten sinds de pandemie zijn veranderd, aldus Primark. Vooral kinderkleding, vrijetijdskleding en nachtkleding worden veel verkocht, in tegenstelling tot formele kleding en reisaccessoires. Door verminderd toerisme en forenzen doen winkels in grote stadscentra het minder goed dan voorheen, terwijl de verkoopcijfers van winkels in grote winkelcentra zijn gestegen.

Voor het volgende jaar verwacht Primark, ondanks de beperkingen, een hogere winst en omzet dan in 2020.