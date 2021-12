Ontdek nu gratis welk werk bij je past

Vroeger was het heel normaal om tot je pensioen hetzelfde werk te blijven doen, bij dezelfde werkgever. Dat is allang niet meer zo: veel mensen wisselen nu om de paar jaar van baan. Omdat ze hun werk niet leuk meer vinden, toe zijn aan een nieuwe uitdaging, behoefte hebben aan meer zekerheid of betere arbeidsvoorwaarden willen. Bovendien beseffen veel mensen door de coronacrisis dat ze hun geluk liever bij een ander bedrijf beproeven. Hoe goed een baanswitch ook voor je kan zijn, het is en blijft een grote stap. Helemaal als je niet zeker weet wat je wilt gaan doen. Gelukkig kun je nu de gratis hulp inschakelen van de ervaren werkcoaches van Werkprikkel .

Wat wil en kun je doen?

Velen starten hun zoektocht door een lijstje te maken met leuke beroepen. Ons advies: begin bij jezelf. Wat zijn je wensen, dromen en sterke punten eigenlijk? Waar word je gelukkig van en hoe belangrijk is salaris voor je? Wat mis je in je huidige werk? Het antwoord op deze vragen is niet alleen ontzettend leerzaam, maar het zegt ook een hoop over je opties. Want pas als je een duidelijk beeld hebt van wie je bent, wat je wilt en waar je goed in bent, kun je bepalen welk werk daarbij past. Dat kun je natuurlijk doen door het internet af te struinen of er eens over te praten met vrienden en familie. Maar je kunt het ook serieuzer aanpakken, en de hulp inschakelen van een professional van Werkprikkel.

Coaches van werkprikkel stomen jou klaar voor de volgende stap

Via een persoonlijke ontwikkeltraject met uitgebreide coachgesprekken en een arbeidsmarktwaardescan helpen de werkcoaches van Werkprikkel jou ontdekken wat je wilt, waar je goed in bent én welk werk daar het beste bij past. Daarna stippelen jullie samen uit hoe je het beste met je toekomst aan de slag kunt. En het allermooiste? Het kost jou tijdelijk helemaal niets!

Meld je gratis aan voor een persoonlijk ontwikkeltraject