Ontketen uw e-commerce potentieel met ChannelAdvisor

De pandemie heeft veel trends in consumentengedrag versneld, met name online winkelen. ChannelAdvisor onthult dat 55 procent van de Britse consumenten vaker online winkelt dan vóór Covid.

Deze verschuiving is een uitdaging voor de meeste merken en retailers en een kans om een veerkrachtig e-commerce bedrijf op te bouwen, aangezien de consumenten van vandaag op meer plaatsen winkelen dan ooit tevoren, en op meerdere kanalen, van Amazon tot Instagram.

Om u te helpen navigeren door dit evoluerende retaillandschap en consumenten om te zetten in klanten, bespreekt ChannelAdvisor's Lauren Hérouard, senior manager, klantenservice, consumententrends, de rol van marktplaatsen, het vastleggen van internationale klanten en hoe u de zichtbaarheid van uw merk online kunt verbeteren en u kunt onderscheiden van de concurrentie.

Hoe groot is de rol van e-commerce in de mode-industrie?

Mode is al lang een van de sectoren die het meest geschikt is voor e-commerce, dankzij het gemak waarmee goederen naar de consument kunnen worden getransporteerd. Online verkopen is een integraal onderdeel geworden van de omzetgroei van elk modemerk.

Hoe heeft het coronavirus het gedrag van consumenten veranderd bij het online winkelen?

Online winkelen bood merken een reddingslijn om hun klanten te blijven bedienen tijdens de pandemie. Toen winkels sloten, wendden consumenten die in het verleden niet veel online hadden gewinkeld, zich uit noodzaak tot e-commerce en we hebben gemerkt dat velen blijven dankzij de snelle, gemakkelijke online ervaring die veel merken bieden. De pandemie was voor veel online shoppers in wezen een enorme leerervaring en deze consumenten zijn nu zeer slim geworden in de manier waarop zij hun aankopen doen.

Welke rol spelen marktplaatsen zoals Zalando, About You en andere in de mode-industrie?

Marktplaatsen zijn vaak de eerste plaats waar shoppers aankloppen als ze naar artikelen op zoek zijn, zelfs als ze ervoor kiezen om hun aankoop elders te doen. Ze trekken een enorm publiek en zouden dus in acht moeten worden genomen door alle merken die online verkopen.

In veel opzichten bepalen marktplaatsen ook de agenda van de online mode-industrie door middel van hun eisen. Zo heeft Zalando bijvoorbeeld verklaard dat tegen 2023 alle modemerken die via zijn platform verkopen, details over de toeleveringsketen moeten verstrekken, zodat hun milieu- en sociale impact kan worden beoordeeld.

Hoe bepaalt u de juiste marktplaatsen voor een bedrijf - met betrekking tot volledige prijs versus outlet?

Wij adviseren merken om de lijst van beschikbare marktplaatsen te verkleinen door te beoordelen hoe de functies aansluiten bij de behoeften van uw merk. Dit zal u helpen bij het overwegen van locatie, prijspunten, categorie-specifieke opties en positionering ten opzichte van concurrenten. Rangschik vervolgens de top keuzes op basis van de ondersteuning die ze bieden, zoals opschaalbaarheid en fulfillment. Voordat je een definitieve keuze maakt, moet je onderzoek doen naar de vereisten voor een vermelding op elke marktplaats, inclusief criteria voor de benodigde productgegevens, beeldopmaak en en de mogelijkheden voor klantenservice.

Hoe kunnen marktplaatsen worden gebruikt om internationale kopers aan het bedrijf te binden?

Verkopen op een marktplaats met een eigen, gevestigd klantenpubliek kan de ontvangst en de prestaties van het productassortiment van een merk op een nieuwe markt testen, wat het risico kan wegnemen bij investering in een nieuw land of gebied.

Merken kunnen de voorkeur geven aan marktplaatsen die all-inclusive fulfilment-ondersteuning bieden bij uitbreiding naar een nieuw gebied, waardoor een nieuwe golf van shoppers onmiddellijk het vertrouwen krijgt in snelle levering en retourzendingen.

Zorg ervoor dat u uw onderzoek doet naar en investeert in de juiste marktplaatsfuncties die uw merkbekendheid zullen verbeteren, in plaats van u alleen te richten op omzetkansen. Het feit dat u in Frankrijk een bekend merk bent, betekent niet dat u ook in Duitsland naamsbekendheid zult hebben, dus onderzoek de beschikbare marketing- en reclamemogelijkheden.

De concurrentie is groot, hoe vergroot een bedrijf zijn zichtbaarheid op marktplaatsen?

Elke marktplaats heeft zijn eigen marketingfuncties die een essentiële rol zullen spelen bij het bepalen van hoe vindbaar je producten zijn. Leer de functies van elk kanaal in een vroeg stadium kennen om de prestaties van je producten te verbeteren, hetzij door bepaalde items te promoten, specifieke producten op te nemen in een van de digitale storefronts van de marktplaats, of zelfs door een rol te spelen in de externe marketing van het kanaal. Veepee, La Redoute en Zalando bieden bijvoorbeeld allemaal merchandising- en winkelmogelijkheden die een veel groter scala aan aanpassingsmogelijkheden bieden dan afzonderlijke listings.

Het consumententraject is gefragmenteerd - hoe begeleidt een bedrijf zijn klanten op hun weg naar aankoop, of dat nu op een marktplaats, merkwebsite of in de winkel is?

Er moet aandacht worden besteed aan waar uw doelgroep surft om optimaal gebruik te maken van promoted listings op marktplaatsen en advertenties op sociale media. Shoppable advertenties en on-site marktplaatsen op Facebook en Instagram betekenen dat de gemiddelde gebruiker binnen een paar klikken bij een item kan belanden. Door in uw marketing "waar te koop"-opties te bieden, kunt u hen helpen uw product te kiezen via het kanaal van hun voorkeur.

Inhoud is de sleutel tot het omvormen van een surfer op het internet tot een koper. Gedetailleerde productbeschrijvingen en visuele elementen zijn de eerste dingen waar de meeste klanten naar kijken, voordat ze de prijzen en recensies van producten vergelijken. Deze informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor klanten en moet specifiek worden geoptimaliseerd om te voldoen aan de vereisten van elk platform, hoewel ze consistent moeten zijn over de kanalen heen om shoppers niet in verwarring te brengen.

Alle merken, vooral als ze nieuw zijn op een marktplaats, moeten hun listings regelmatig aanpassen om te zien welke veranderingen de zichtbaarheid en de prestaties verbeteren. Er moet veel aandacht worden besteed aan klantbeoordelingen, omdat deze vaak wijzen op informatie die nuttig zou zijn geweest om op te nemen in productnamen of -beschrijvingen.