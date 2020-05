Ontslagboete in tweede noodpakket toch afgeschaft

De afgelopen dagen is er veel te doen over de ontslagboete. Komt deze wel of niet in het tweede steunpakket van de overheid? De boete zou geschrapt worden in het tweede pakket, maar deze aankondiging kon rekenen op veel weerstand. Toch gaat het door zoals gepland, zo wordt nu bevestigt aan Nu.nl.

Ondanks dat de ontslagboete, die in het eerste noodpakket met de NOW-regeling zat, wordt afgeschaft, is er wel een heffing bij massaontslagen als de vakbonden niet zijn betrokken. Werkgevers hoeven dus geen boete meer te betalen als ze tot twintig medewerkers ontslaan en wel gebruik maken van de NOW-regeling. Nu moet nog 50 procent van de loonkosten worden betaald als boete.

In het nieuwe pakket is er sprake van een heffing als het bedrijf twintig of meer mensen ontslaat als zonder overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad dit wordt gedaan. De subsidie die het bedrijf dan door het tweede noodpakket heeft ontvangen moet dan worden terugbetaald plus 5 procent van de totale loonsubsidie als boete.