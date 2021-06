‘Onveilige’ producten van Nike, H&M en Zara niet meer welkom in China

China heeft een importverbod gelegd op een aantal producten van verschillende Europese en Amerikaanse modebedrijven omdat deze niet veilig zouden zijn. Opmerkelijk genoeg gaat het om bedrijven die zich onlangs kritisch uitspraken over dwangarbeid door Oeigoeren in China. Dat schrijven internationale media, waaronder de BBC.

Op de website van de Chinese douane verscheen deze week een lijst met producten die het land niet meer in mogen. Het gaat met name om kinderkleding van producenten als Nike, H&M, Zara, Ralph Lauren en Gap. De producten bevatten volgens het douane-agentschap ‘kleurstoffen die via de huid of mond het lichaam kunnen binnendringen en de gezondheid van de drager in gevaar kunnen brengen’. De lijst werd gepubliceerd op 1 juni, de internationale Dag van het Kind. ‘Wij blijven ons inzetten voor de veiligheid van kinderen’, zo is in het document te lezen.

Volgens De Standaard is er reden voor twijfel over de werkelijke intentie van de Chinese autoriteiten. Vrijwel alle in de lijst genoemde kledingproducenten leverden de afgelopen maanden kritiek op de dwangarbeid die in kampen in de Chinese provincie Xinjiang wordt verricht door Oeigoeren, een etnische minderheid in het land. Verschillende getuigen stellen dat er in de kampen ook seksueel geweld en mishandeling plaatsvindt. Sommige bedrijven, spraken openlijk hun zorgen uit over de situatie; andere, zoals H&M, zegden samenwerkingen met lokale leveranciers op.

De merken kwamen daardoor in maart al onder vuur te liggen in China, met name op sociale media. Ook werden hun producten van sommige Chinese webplatforms verwijderd. De BBC heeft de modeketens om een reactie gevraagd, maar kreeg daarop nog geen antwoord.