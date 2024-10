Ook Duits ministerie onderzoekt miljoenenfraude bij Kiabi

Het openbaar ministerie in Düsseldorf doet nu ook onderzoek naar de verduistering van 100 miljoen euro bij Franse modeketen Kiabi., onderzoekt ook het Openbaar Ministerie in Düsseldorf de kwestie. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart wegens fraude en valsheid in geschrifte in een bijzonder ernstig geval, zei hoofdofficier van justitie Hauke Lorenzen op verzoek van het Duitse persbureau DPA. Hij zei niet wie de aangifte heeft gedaan of tegen wie het onderzoek zich richt.

Eind september werd bekend dat Kiabi slachtoffer was geworden van een geraffineerde financiële fraude. Het openbaar ministerie in Parijs onderzoekt de verdenking van grootschalige verduistering van gelden. In dit verband werd destijds een voormalige financieel verantwoordelijke van het bedrijf gearresteerd na de landing van een privéjet op het Middellandse Zee-eiland Corsica en in voorlopige hechtenis genomen. Het bedrijf had aan DPA laten weten dat er alles aan gedaan wordt om het verdwenen geld terug te krijgen.

100 miljoen euro zou naar een rekening in Turkije zijn overgemaakt

Volgens de zender France Info zou de 39-jarige vrouw iets meer dan een jaar geleden het miljoenenbedrag van het bedrijf hebben overgeboekt naar een speciaal daarvoor geopende rekening bij een buitenlandse bank, zogenaamd als belegging. Toen de modeketen in juli van dit jaar toegang tot het geld wilde krijgen, bleek het verdwenen te zijn. Volgens gelijkluidende mediaberichten en informatie van DPA zou de bank in kwestie de Volksbank Düsseldorf Neuss zijn. Volgens de "Rheinische Post" zou het geld van de Volksbank-rekening zijn overgemaakt naar een rekening in Turkije en daarna naar andere partijen zijn doorgesluisd.

Volksbank vorige week geconfronteerd met een claim van 100 miljoen euro

Afgelopen week deelde de Volksbank mee dat zij werd geconfronteerd met een claim van 100 miljoen euro. Van wie de claim afkomstig was, werd niet vermeld vanwege het bankgeheim. De Volksbank Düsseldorf Neuss zou door frauduleuze handelingen in verband met een internationale transactie zijn getroffen, was het enige wat werd medegedeeld.

Bank: Voorval heeft geen invloed op reguliere bedrijfsvoering

De legitimiteit van de claim wordt sterk betwist, benadrukte de bank in een verklaring. Ter risicobeperking heeft men voorzieningen getroffen uit eigen middelen en garanties van de Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Het voortbestaan van het instituut is daarmee gewaarborgd. Het voorval heeft geen invloed op de reguliere bedrijfsvoering, benadrukte woordvoerder van de raad van bestuur, Rainer Mellis. Volgens informatie van de "Neuß-Grevenbroicher Zeitung" heeft de bank ook de strafklacht in Düsseldorf ingediend - tegen onbekenden.