Oorzaak faillissement SheSuit: Jaren verlieslatend, aantrekken nieuwe investeerders niet gelukt

SheSuit Nederland B.V. kon niet tijdig nieuwe investeerders vinden waardoor het uiteindelijk in november faillissement moest aanvragen, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator. Het bedrijf blijkt al jaren verlieslatend te zijn. Daarbij is van een doorstart op dit moment geen sprake.

SheSuit Nederland B.V. is het bedrijf achter de maatkledingspecialist SheSuit. De bv is opgericht in 2015 voor een doorstart van het merk, na een eerder faillissement. Volgens de curator is het bedrijf sinds de doorstart verlieslatend geweest en werden de tekorten aangevuld door de bestuurder en aandeelhouder van SheSuit Nederland B.V.

De coronapandemie doet uiteindelijk SheSuit de das om, want door de pandemie konden klanten het atelier niet meer bezoeken en viel de omzet grotendeels weg. Toen de coronamaatregelen werden opgeheven waren forse kapitaalinjecties nodig in het bedrijf, aldus de curator. “Het aantrekken van nieuwe investeerders is niet tijdig en onvoldoende gelukt, zodat de verliezen steeds verder opliepen en de bestuurder uiteindelijk geen andere weg zag dan het doen van eigen aangifte van het faillissement.”

De curator heeft met diverse partijen contact gezocht voor een mogelijke doorstart, maar nog geen enkele van deze partijen heeft concrete interesse getoond. “Een doorstart behoort derhalve niet tot de mogelijkheden,” zo luidt het oordeel.