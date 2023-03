Op bezoek bij 50-jaar oude Braziliaanse schoenenfabriek Arezzo

Porto Alegre - Arezzo & Co verkoopt jaarlijks ongeveer 30 miljoen producten. Het hoofdkantoor is gevestigd buiten Porto Alegre in de zuidelijkste staat van Brazilië, Rio Grande Do Sul, en heeft 800 werknemers in dienst. Momenteel omvat de portefeuille van Arezzo 16 merken in verschillende prijsklassen, waaronder Schutz, Fiever, Vans, Reversa, Anacapri en het kroonjuweel Alexandre Birman.

Als zoon van Anderson Birman, die het bedrijf in 1972 samen met zijn broer Jefferson oprichtte, is Alexandre Birman Chief Executive Officer en het creatieve brein achter zijn gelijknamige lijn van glamoureuze schoenen die verkrijgbaar is bij Net-a-Porter, Bergdorf Goodman, Luisa Via Roma, Harvey Nichols en Saks Fifth Avenue en gedragen wordt door A-listers als Gigi Hadid. Schutz, met een modernere stijl en prijsstelling, heeft een winkel op bekende winkelstraat Madison Avenue in NYC en een in LA en Florida, en heeft naar verluidt verdere uitbreidingsplannen in de VS.

Historisch schoenmakersgereedschap en apparatuur in de schoenenfabriek van Arezzo, Brazilië. Foto: FashionUnited.

FashionUnited is uitgenodigd om Arezzo's volledig verticaal geïntegreerde locatie te bezoeken waar ontwerp, prototyping en productie onder één dak plaatsvinden. Als we de ontwerpafdeling binnengaan, zien we rekken met tijdschriften, smetteloos witte vergadertafels omringd door stoelen, vintage schoenenfotografie aan de muren en een aantal museumwaardige machines voor het maken van schoenen. We passeren een kleine studio die is ingericht voor fotoshoots met een achtergrond, camera op statief en reflector op weg naar het 50 jaar oude bedrijfsarchief. Gangen van vloer tot plafond met schoenendozen hebben allemaal Polaroids op de voorkant geplakt die de inhoud tonen. Er is mij verteld dat elke schoen die Arezzo ooit gemaakt heeft, vertegenwoordigd is in het archief.

Het schoenenarchief van de Arezzofabriek in Brazilië bevat alle schoenen die in de 50-jarige geschiedenis zijn gemaakt. Foto: FashionUnited.

Het bedrijf is vernoemd naar de Italiaanse stad Arezzo in Toscane, beroemd om Michelangelo, goud en antiek. Drie jaar geleden kreeg Alexandre Birman een ereburgerschap van de Italiaanse stad.

Werkomstandigheden in een Braziliaanse schoenenfabriek

Als je een grote naaikamer binnenkomt, zie je rollen leer die tot aan het dak op rekken liggen, met bungelende bruine etiketten waarop de kenmerken staan. Meestal vrouwen, allemaal in witte jassen, zitten achter de naaimachines met klosjes gekleurd garen in de aanslag. Prototypes in dienbladen dragen een geel of blauw referentieblad met wijzigingsnotities en afmetingen. Deze ruimte is uitsluitend bestemd voor het maken van prototypes van eigen ideeën, terwijl een andere ruimte op het terrein gewijd is aan de productie.

Werknemer in de schoenenfabriek van Arezzo, Brazilië, met rollen leer. Foto: FashionUnited.

De schoenleest is het beginpunt van elk stuk schoeisel, en de vakjes van deze voetvormige modellen van hardhout of plastic zijn gestapeld volgens maat en stijl. Vrouwen brengen het leer met lijm aan op de onderkant van de schoen en kiezen uit bakjes met kleine onderdelen, terwijl mannen met allerlei handgereedschap op staande machines aan de hakken en zolen werken.

Het is hoogzomer en de ruimte is koel en luchtig met overvloedig natuurlijk licht. Het is niet ongebruikelijk dat werknemers vele jaren bij het bedrijf blijven, zoals de conservator van het archief die tientallen jaren eerder zijn carrière begon in de naaiwereld. Overal staan stapelbakken met leesten, inlegzolen, bovendelen, hakken en gespen te wachten op gebruik. Brazilië maakt alle onderdelen van de schoenen in eigen land, maar de zolen voor het merk Alexandre Birman met zijn hogere prijsklasse worden geïmporteerd uit Italië.

Alexandre Birman is de parel in de kroon van Arezzo

Via een laadperron komen we bij een stel dubbele deuren die de ingang vormen tot de fabriek van Alexandre Birman. Binnen staat een levering klaar voor verzending, met torens van schoenendozen in de kenmerkende theerooskleur. De arbeiders dragen witte jassen met korte mouwen en de opdruk Alexandre Birman op de rug.

Binnen in de Alexandre Birman fabriek in Arezzo, Brazilië. Foto: FashionUnited.

In deze vleugel is er minder variatie in schoenstijlen dan in de vorige vestiging, omdat het assortiment is gebouwd op hoge glamour en hogere hakken. We hebben de casual slip-on, veterschoenen en rubberen zolen achter ons gelaten, en in plaats daarvan zijn arbeiders nauwgezet bezig met de afwerking van smalle enkelbandjes en diamanten randjes, terwijl we een rek met leesten passeren, allemaal met gebogen bogen en smalle tenen. Een rij gouden sandalen die allemaal dezelfde kant op staan, lijken op kleine beeldjes. Tegenover hen een rij hoge muiltjes met blokhakken in een rijke kleur die precies de kleur heeft van de gloeiend hete *cafezinho* die de Brazilianen regelmatig drinken gedurende de hele werkdag. Op een bord in het Portugees staat: "Wij maken vreugde in de vorm van schoenen."

Veel van het werk wordt met de hand gedaan, maar na het aanbrengen van zolen op sandalen met naaldhakken plaatsen de arbeiders ze in bakken die door machines gaan zoals bagage door de scanner van een luchthaven. Op de borden staat: "Heet, niet aanraken". Een nette stapel gepaarde inlegzolen, naakt en roze, rust op een toonbank naast een mes, terwijl nog eens twee dozijn zolen als lepels in elkaar gelinkt liggen langs de resterende lengte van de toonbank.

Dubbele lengtes glanzend materiaal rusten op een groot gedigitaliseerd snijbed, uitgerust met meerdere pneumatische oscillerende messen met verschillende bladbreedtes en lengtes die door bijna elke dikte materiaal kunnen snijden. Op elke beschikbare centimeter van het materiaal staat het sjabloon van een binnenzool, en zoals een koekjessnijder door deeg gaat, wordt de binnenzool eruit gestanst en wordt het weggegooide omhulsel in bakken verzameld.

In het zakelijke hart van de fabriek komen we eerst in een kantoor met tientallen werknemers in hokjes die achter computers zitten te typen. Bepaalde stations zijn gelabeld: Logistiek/Facturatie; Logistiek/Transport; Supply Management; Planning; Business Development; Duurzaamheid. Aan de muur hangen schermen met kaarten, statistieken en grafieken, terwijl aan het uiteinde een met tapijt beklede ruimte met leren bank, salontafel en planten een intiemere ruimte biedt voor een spontane vergadering of gewoon een schermpauze.

Een levering van Alexandre Birman schoenen klaar voor verzending in Arezzo, Brazilië. Foto: FashionUnited.

Langs de gang staat een indrukwekkende cockpit, het Solutions and Monitoring Center, met tien beeldschermen waarop de bedrijfsactiviteiten in pieken en dalen worden geregistreerd, zoals bij een elektrocardiogram. In één oogopslag kunnen problemen worden voorzien, vraag en aanbod worden bijgehouden, zodat de mensen op het hoofdkantoor snel kunnen reageren op verzoeken van de honderden winkels en nog meer franchises van het bedrijf. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.