Op deze trends zet Duitse outdoorretailer Bergzeit in voor het FW25-seizoen

De winter is voor de sport- en outdoorbranche het seizoen met de hoogste omzet. Tegelijkertijd is het, gezien de onberekenbare sneeuwcondities, moeilijk te plannen. Dat was altijd al zo, maar wordt door de klimaatverandering steeds uitdagender. Bovendien is de outdoormarkt, zeker sinds de coronapandemie, veranderd en heeft nieuwe doelgroepen bereikt. Deze doelgroepen hebben klassieke outdoor-vrijetijdsactiviteiten zoals wandelen, kamperen en hardlopen ontdekt en willen hiermee doorgaan. Deze doelgroep is op zoek naar collecties die ook in het dagelijks leven functioneren en veelzijdig bruikbaar zijn.

Christl Haigermoser, Head of Buying bij de Duitse online outdoor retailer Bergzeit, vertelt welke prioriteiten zij wil stellen voor het komende winterseizoen, hoe het huidige seizoen is begonnen en hoe zij de achterliggende gedachte 'producten die lang mee gaan' in de inkoop implementeert.

Wanneer start bij u het inkoopseizoen voor najaar/winter 2025? Welke segmenten beginnen, wat komt als laatste?

De orderfase start in oktober en loopt, afhankelijk van de grootte van de leverancier en het assortiment, door tot maart. Daarbij maken kleding en schoenen de start, uitrusting sluit de orderfase af. Grote leveranciers geven er de voorkeur aan hun orders vroegtijdig af te ronden om capaciteit te reserveren en vroege leverdata te realiseren.

Christl Haigermoser, Head of Buying bij Bergzeit Credits: Bergzeit

Wat zeggen de huidige verkopen u voor de komende order?

Door de vroege winterinval in september hadden we een goede start van het seizoen. Over het algemeen worden de sneeuwcondities steeds onvoorspelbaarder. We blijven trouw aan onze kernsporten - bergsport, toerskiën en langlaufen. Sneeuw-onafhankelijke sporten winnen echter ook bij ons aan belang.

Er is over het algemeen veel voorraad op de markt. Welke gevolgen heeft dat voor uw order?

Over het algemeen zien we dat de voorraad bij de leveranciers zich ten opzichte van dit jaar (2024) eerder stabiliseert. Dat betekent voor ons dat onze prognoses nog nauwkeuriger moeten zijn om de juiste goederen te pre-orderen en zo een slechtere beschikbaarheid tijdens het seizoen te voorkomen.

Welke trends ziet u in de kleding voor het komende najaar/winter 2025?

We zien dat onze leveranciers door de uitbreiding van andere segmenten sneeuw-onafhankelijker willen worden. Zo wordt bijvoorbeeld bij multisport aanbieders trailrunning/hardlopen uitgebreid en in de fietssector gaat de richting bij sommige leveranciers richting urban styles. Vroeger werden er meer specifieke sportartikelen verkocht, tegenwoordig is sportkleding ook vaak in het dagelijks leven in trek en zijn er meer lifestyleproducten. Jassen, hoodies en rugzakken zijn modeartikelen die niet alleen tijdens het beoefenen van bergsport worden gedragen. Daardoor kopen veel modebewuste klanten tegenwoordig ook vaak outdoorkleding.

Omdat de trend rond outdooractiviteiten zo groot is geworden, is de kleding ook meer in het dagelijks leven terechtgekomen. Veel sporters beoefenen bovendien meerdere sporten en leggen minder de focus op één discipline - deze multisport-aanpak merken wij. De skicollecties worden kleiner. De focus ligt op technische producten, de looks zijn leunen naar een simpelere uitstraling.

De trend is stijlen die overal werken, niet alleen bij het sporten. Hier de collectie najaar/winter 2025/26 van Peak Performance. Credits: Peak Performance

Welke segmenten of sporten doen het erg goed? Zijn er segmenten of productgroepen waar u wilt uitbreiden?

Als gespecialiseerde bergsportuitrusting leverancier zien we bij ons nog steeds sterke resultaten in de categorieën bergsport, wandelen en skiën. Daarnaast zullen we de segmenten fietsen en hardlopen in 2025 uitbreiden.

De outdoor doelgroep is de afgelopen jaren veranderd, ze is jonger en modieuzer geworden. Hoe reageert u daarop?

Wij zien onszelf als bergsport aanbieder voor het hele gezin, van jong tot oud. Echter zijn ook klassieke outdoorfabrikanten begonnen met het ontwerpen van collecties speciaal voor jongere doelgroepen. Dit uit zich in meer casual pasvormen en specifieke stijlen voor deze generatie.

Welke rol spelen nieuwkomers voor uw assortiment? Is de huidige situatie geschikt om nieuwe dingen uit te proberen?

We staan altijd open voor nieuwe merken en trends binnen ons portfolio en zien het als onze taak om deze ook voor onze klanten te verkrijgen en hierop attent te maken in het kader van onze advieswerkzaamheden.

Ziet u dat het thema duurzaamheid relevant is voor uw klanten bij de aankoopbeslissing?

We zien dat klanten zich steeds meer met het thema bezighouden en zo neemt ook de vraag in de webshop, via onze klantenservice of in de winkels toe. Tegelijkertijd is het moeilijk om duurzame producten überhaupt te identificeren en mogelijke greenwashing te herkennen. Daarom hebben we in 2020 het MUT-filter in de webshop geïnstalleerd.

De filterfunctie is gebaseerd op door ons geselecteerde en gecontroleerde, officiële keurmerken – zoals bijvoorbeeld Grüner Knopf, Fairwear Foundation, Responsible Wool en Responsible Down Standard, maar ook de vermelding dat gerecyclede materialen worden gebruikt of dat het product PFC-vrij (per- en polyfluorierte chemicaliën) is – en maakt de ecologische, sociale of dierenwelzijns-meerwaarde transparant. Via onafhankelijke keurmerken en traceerbare criteria dekken we de belangrijkste categorieën af.

Een geheel nieuwe look in het outdoorsegment: stippen. The North Face najaar/winter 2025/26 Credits: The North Face

Wat is het MUT-filter precies?

MUT is een duurzaamheidsfilter voor de webshop dat we in 2020 hebben geïmplementeerd. Via deze filterfunctie in de Bergzeit webshop kunnen onze klanten onder de projectnaam MUT producten filteren volgens het principe Mens – Milieu – Dier (in het Duits is dit Mensch - Umwelt - Tier, red.). De producten kunnen worden gefilterd op sociale (bijvoorbeeld Fair Wear Foundation), ecologische (bijvoorbeeld Bluesign) en dierenwelzijn gerelateerde (bijvoorbeeld Responsible Wool Standard) eigenschappen. Daarmee voldoen we aan de behoeften van onze klanten die bewust kiezen voor een duurzaam product en voor wie een gecontroleerde en gecertificeerde productie en materiaalkeuze belangrijk is.

Ook klanten die zich tot nu toe niet hebben verdiept in de vele keurmerken in dit segment, begrijpen daarmee direct welk voordeel dit product biedt. Tegelijkertijd krijgen ze op de betreffende productdetailpagina uiteraard ook meer gedetailleerde informatie over het onderwerp.

Let u bij de inkoop meer dan vroeger op duurzamere producten? Waarop precies?

Zeker – de focus op een product dat lang mee kan begint voor een deel bij de assortimentsvorming en deze verankeren we als strategisch doel bij Bergzeit. Met onze betrokkenheid op het gebied van hergebruik, dat we in 2022 hebben gelanceerd, laten we zien dat een grondstofvriendelijke bedrijfsvoering en hergebruik een grote rol voor ons spelen. Tenslotte hebben we ons ten doel gesteld om tegen 2026 80 procent van onze omzet te behalen met leveranciers die SBTI (Science Based Targets initiative) - of iets dergelijks - gecertificeerd zijn.

Uiteindelijk speelt de introductie van het MUT-filter ook een rol in inkoopbeslissingen: Het MUT-filter zorgt voor transparantie en moet de vraag naar duurzame producten verhogen - want de toenemende vraag is vanuit ons perspectief de beste hefboom voor de betreffende assortimentsvorming.

Het hoofdkantoor van Bergzeit in Otterfing. Credits: Bergzeit

Bergzeit is een van de grootste online retailers voor het outdoorsegment in het Duitstalige gebied en exploiteert naast de webshop ook twee fysieke winkels in Beieren. In het boekjaar 2023/24 behaalde Bergzeit een omzet van 148 miljoen euro, een stijging van twaalf procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Bergzeit maakt sinds 2012 deel uit van de Zuid-Tiroolse Oberrauch Gruppe, waartoe ook de sportwinkelketen Sportler AG en Oberalp AG met de bergsportmerken Salewa, Dynafit, Evolv, LaMunt, Wild Country en Pomoca behoren.