Op naar een duurzamer retourbeleid: 4 tips voor het reduceren van je retouren

In de fashionbranche, en zeker in de wereld van online shopping, ligt het retourpercentage op een gemiddelde van veertig procent. Dit betekent dat een groot deel van de bestellingen terugkomt en deze producten dus een heen- én terugreis maken. “Die terugreis is al zonde, maar als je bedenkt dat ook die heenreis voor niets was, gaat het om behoorlijk veel transportbewegingen”, aldus Nelis van de Wiel, partner bij Returnless. “Daar zit niemand op te wachten. De consument niet, maar zeker ook de shopeigenaar niet. Maar dat is nu eenmaal wel de uitdaging waar we mee te maken hebben.”

Een soepel retourproces draagt bij aan een duurzame strategie. Returnless heeft een retourportaal ontwikkeld dat het afhandelen van retouren efficiënter én gebruiksvriendelijker maakt. Met Returnless kun je volledig geautomatiseerd onnodige retouren tegenhouden en krijg je inzicht in jouw retourdata, waardoor je weet aan welke touwtjes je kunt trekken om je retouren te verminderen.

Hieronder volgen 4 tips voor het reduceren en verduurzamen van je retouren:

Laat financiële en duurzame doelstellingen hand in hand gaan

Steeds meer serieuze webshops hanteren een duurzaamheidsbeleid. Er is een groeiende behoefte om, mede door druk van buitenaf, een steentje bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. “Het terugbrengen van het aantal retouren is niet alleen kostenbesparend, maar ook een directe manier om CO2-uitstoot te verminderen en zo het retourproces te verduurzamen”, aldus Van de Wiel. “Mijn tip voor webshops is dan ook: zorg dat de financiële doelstellingen uitgelijnd zijn met de duurzame doelstellingen. Als retourplatform willen wij hier graag een rol in spelen om ervoor te zorgen dat beide belangen hand in hand gaan.” Hanteer een genuanceerd én dynamisch retourbeleid

Gratis retourneren was en is vaak de norm, wat producten terugsturen wel heel laagdrempelig maakt. Meer nuance in het retourbeleid kan een wereld van verschil maken. “Shops doen er goed aan om een actief beleid te voeren en daarbij rekening te houden met verschillende artikelgroepen en producten. Denk aan een uitzonderingsregel voor producten in de sale. Hetzelfde geldt voor laaggeprijsde producten. Stel dat een artikel een verkoopprijs heeft van onder de vijf euro, dan is terugsturen economisch gezien niet rendabel en ook vanuit milieuoogpunt zonde. Overweeg in zo’n geval om de consument het artikel te laten houden of te doneren aan een goed doel.” Stimuleer de consument om bewuste keuzes te maken

De retouroplossing van Returnless stelt bedrijven in staat om hun retourflow te digitaliseren. Dit geeft de kans om consumenten op een dynamische manier te stimuleren andere keuzes te maken. “Geef klanten bijvoorbeeld de keuze voor een fietskoerier en maak dit de voordeligste bezorgoptie”, aldus Van de Wiel. “In het geval dat je eigen winkels hebt, biedt klanten dan de mogelijkheid om het artikel in de dichtstbijzijnde winkel gratis te retourneren of omruilen. Op grote schaal verkleint dit de milieu-impact aanzienlijk. Als een product beschadigd is, kun je de klant vragen om foto’s te uploaden in het online retourformulier en de optie van een kortingsvoucher bieden.” Zorg dat je inzicht hebt in de retourdata

Het is waardevol om de retourdata uit de Returnless portal te combineren met je eigen verkoopdata. “Dit levert concrete inzichten op waar je direct mee aan de slag kunt gaan, denk aan de top tien meest geretourneerde producten mét de retourredenen. Daar kun je op anticiperen, bijvoorbeeld met betere fotografie of door bepaalde producten uit het assortiment te halen. Zelfs op consumentenniveau biedt het inzicht. Misschien blijkt klant X helemaal geen echte klant te zijn omdat diegene zoveel retourneert dat het onder de streep niet meer rendabel is. Dan kun je ervoor kiezen die persoon geen aanbiedingen meer te sturen.”

Conclusie: veel online retailers steken hun kop in het zand als het gaat om retouren en denken: het hoort er nu eenmaal bij. Ze beseffen vaak niet dat je door nuances aan te brengen in het retourbeleid, heel veel kan bereiken. Van de Wiel: “Vraag jezelf dus in de eerste plaats af: heb ik überhaupt een retourbeleid of geef ik de consument een free ticket om producten terug te sturen? Een actief retourbeleid kan de retouren fors omlaag brengen en dit is goed voor de planeet én voor het bedrijfsresultaat.”

Nelis van de Wiel, partner bij Returnless

Verduurzaming binnen de e-commerce

Returnless is geselecteerd voor Econnections, een programma gericht op verduurzaming binnen e-commerce in samenwerking met PostNL, Deloitte, Mollie, Bol.com, IKEA en Google Cloud. “Als onderdeel van dit programma gaan we van start met een pilot rondom duurzaamheid en nemen we deel aan kennissessies. Zo kunnen we in de toekomst met concrete cijfers en een calculator inzichtelijk maken wat de meest duurzame bezorgoptie is voor de consument, maar ook wat shops maandelijks aan CO2 en euro’s besparen door te werken met onze retouroplossing.”