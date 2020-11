Op zoek naar een fabrikant zonder te reizen? Men of Orange koppelt merken aan premium kledingfabrikanten

Een goede fabrikant vinden voor de productie van een kledinglijn is geen sinecure, zéker in coronatijd. Wie momenteel niet kan of wil reizen en toch op zoek is naar een fabrikant voor een nieuw merk of wie al leveranciers heeft, maar wil onderzoeken of het voordeliger en duurzamer kan, is bij Men of Orange aan het goede adres. "Reizen is niet nodig, wij hebben samples van betrouwbare fabrikanten in onze showrooms"

Koen Ellerbeck en Eefje Witvoet werkten jarenlang als hoofdinkoper en senior product developer bij verschillende Nederlandse modehuizen. Sinds 2016 helpen ze met hun bedrijf Men of Orange merken bij het zoeken naar een premium kledingfabrikant. Per merk verschilt het wat Men of Orange voor ze betekent. Ellerbeck: "Iedere klant is uniek en we helpen ze op maat. Voor de diensten betalen de merken ons een percentage van de orders die ze plaatsen."

Ellerbeck en Witvoet zagen de aanvragen juist in deze coronatijd toenemen. Meer merken zoeken hulp bij hun productieproces.

Minder reizen

"We hebben veel merken aan tafel die nu bij ons komen, omdat ze niet kunnen reizen," vertelt Witvoet. "Doordat wij al jarenlang samenwerken met fabrikanten is het geen enkel probleem om op afstand te communiceren. Aan een paar woorden hebben we genoeg", zegt ze.

Ellerbeck en Witvoet hebben een groot netwerk en weten precies welke fabrikanten betrouwbaar zijn en kwalitatief goede kleding produceren. Ellerbeck: "Wij hebben voor elke productgroep een passende partner, zowel in Europa als in Azië."

Merken hoeven niet alleen te vertrouwen op de goede connecties met fabrikanten van Ellerbeck en Witvoet. Ze kunnen ook met eigen ogen aanschouwen wat die fabrikanten precies kunnen - in Nederland. Men of Orange heeft namelijk drie showrooms in Heemstede. Hier hangen samples van alle fabrikanten waar het bedrijf mee samenwerkt. Ellerbeck: "Je wilt als merk toch eerst zien en voelen wat zo'n fabrikant produceert. Daarom hebben we dat in de showrooms hangen."

Produceren dichterbij huis

Het bedrijf kan ook helpen bij andere vraagstukken. Zo ziet Men of Orange dat steeds meer merken dichterbij huis willen produceren, maar niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken en met welke fabrikanten ze dan het beste kunnen samenwerken.

De merken willen niet alleen dichterbij Nederland produceren, vanwege de hoge transportkosten, maar ook om zo sneller te kunnen schakelen in deze gekke tijd. Merken willen flexibeler zijn.

Ook duurzaamheid speelt hierin een rol. "We kunnen merken daarin adviseren", vertelt Witvoet. “Onze productie partners zijn volop bezig met duurzame ontwikkelingen. Biologisch katoen is hierin al bijna een basis principe. Denk ook aan GOTS certificeringen, gerecyclede materialen, maar ook nieuwe initiatieven als bijvoorbeeld alternatieve verfprocessen met kruiden in plaats van chemicaliën.’

Nieuwe vraagstukken tijdens de coronacrisis

Volgens Ellerbeck en Witvoet lopen modemerken in deze tijd tegen nieuwe uitdagingen aan. Zo is het voor veel merken een moment om te onderzoeken waarop bespaard kan worden en of het productieproces efficiënter, flexibeler en voordeliger kan.

Ook zijn er merken die juist kijken hoe ze bepaalde productgroepen kunnen verbeteren of uit kunnen breiden.

Tot slot zijn er merken die heel goed zijn in een bepaalde productgroep en deze tijd aangrijpen om dat assortiment uit te breiden, maar eigenlijk niet weten hoe en waar ze dan kunnen beginnen.

Al die merken kunnen Schiphol voortaan links laten liggen en doorrijden naar Heemstede. Ook als corona straks voorbij is.