Open32 noteert miljoenenverlies na faillissement Brand Retail Group

De Nederlandse modeketen Open32 noteert een verlies van ruim 4,9 miljoen euro. Dit verlies staat op de jaarrekening van 2018, die moederbedrijf B32 Groep onlangs bij de KvK deponeerde. De rode cijfers zijn een gevolg van het afwaarderen van een miljoenenlening aan de Brand Retail Group, waarvan de B32 Groep deel uitmaakte. Deze werd afgelopen november failliet verklaard.

De financieel directeur van Open32, Iwan de Leeuw, verklaart aan nieuwswebsite Rtl Z dat de retailketen tussen 2015 en 2017 leningen heeft verstrekt aan de Brand Retail Group. Nu moet Open32 accepteren dat een groot deel van dat geld niet terugkomt.

De Leeuw benadrukt tegenover Rtl Z dat de gevolgen voor Open32 eenmalig zijn: “Het is echte pijn, omdat je er natuurlijk vanuit gaat dat je dat geld terugkrijgt. Maar als je de afschrijving niet meerekent, bedraagt onze winst zo’n miljoen euro. Dat is ongeveer hetzelfde niveau als het voorgaande jaar.” Het bedrijf noteerde de afgelopen jaren herhaaldelijk groene cijfers: in 2016 circa 2,2 miljoen, in 2017 ruim een miljoen.

Intussen is Open32 overgenomen door Bas Koijck, de oprichter en oud-eigenaar van het bedrijf. Hij richtte Open32 op aan het begin van de jaren zeventig en verkocht het in 2015 aan Varova Fashion Group. In 2017 ging het over naar de Brand Retail Group, dat ook de keten Sissy Boy bezat. Sissy Boy ging in april failliet, waarop de val van moederbedrijf Brand Retail Group volgde. Volgens De Leeuw heeft de inmiddels 73-jarige Koijck Open32 teruggekocht om “zowel emotionele als zakelijke redenen”. De overnamesom wordt door Rtl Z niet vermeld.

Onder Koijck gaat Open32 zelfstandig verder. Manager marketing van de B32 groep, Menno Dings, bevestigt telefonisch aan FashionUnited dat Open32 vertrouwen heeft in een succesvolle toekomst op eigen kracht.

Open32 heeft meer dan 70 vestigingen in Nederland, een in België, en een webshop. De netto jaaromzet van Open32 bedroeg in 2018 ruim 53 miljoen euro.

Beeld: Open32 Facebook