Opening Ceremony overgenomen door New Guards Group

Modemerk Opening Ceremony heeft een nieuwe eigenaar. Het merk is namelijk overgenomen door New Guards Group. De groep heeft het handelsmerk en het intellectuele eigendom van het merk overgenomen, dit meldt het bedrijf exclusief tegen Business of Fashion. Hoeveel geld gemoeid is met de overname, wordt niet bekendgemaakt.

De New Guards Group valt sinds afgelopen augustus onder e-tailer Farfetch. De groep werd in 2015 opgericht voor 675 miljoen dollar (ongeveer 600 miljoen euro) en overgenomen door Farfetch destijds. De New Guards Group is eigenaar van onder andere Off-White, Heron Preston, Unravel Project, A Plan Application, Marcelo Burlon en Alanui.

Opening Ceremony werd opgericht door ontwerpers Humberto Leon en Carol Lim. Het merk heeft eigen winkels. Twee in New York, een in Los Angeles en een in Tokyo. Opening Ceremony positioneert zichzelf als merk en retailer en heeft de afgelopen jaren veel samenwerkingen op hun cv mogen schrijven waaronder Esprit en Melissa.