Operationeel inkomen Abercrombie & Fitch Co. daalt met ruim 200 miljoen

Abercrombie & Fitch Co. behaalt een netto-omzet van 3,7 miljard dollar (3,5 miljard euro) in boekjaar 2022. Dat ligt twee procent boven het omzetniveau van een jaar eerder, zo blijkt uit het financieel verslag.

Het operationele inkomen daalt daarentegen van 343 miljoen dollar (309,2 miljoen euro) in 2021 naar 93 miljoen dollar (87,1 miljoen euro) in het huidige boekjaar. De daling in de resultaten van het operationele inkomen is deels toe te schrijven aan de stijgende kosten van grondstoffen, zo staat in de update.

Abercrombie & Fitch Co. heeft naast het gelijknamige modelabel ook Hollister in het portfolio. Net zoals vorig jaar haalt Hollister de meeste omzet binnen. Amerika, het vaderland van het modebedrijf, is nog steeds de grootste afzetmarkt, waarna de EMEA-regio en APAC-regio volgen.

Vooruitkijkend op financieel jaar 2023 blijft Fran Horowitz, CEO van Abercrombie & Fitch Co., ‘voorzichtig optimistisch’ wat betreft de vraag van de consument. “Ons gelijknamige merk blijft toonaangevend in de sector. Meerdere acties die we ondernamen bij Hollister leiden tot een verbetering van de netto-omzet. We zijn tevreden met onze voorraden en beide merken zijn in staat om te verder te groeien.” De CEO verwacht een netto-omzet van 813 miljoen dollar (761,5 miljoen euro) in het eerste kwartaal van 2023.