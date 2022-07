Operationeel inkomen Uniqlo-moederbedrijf gestegen met 19 procent

Fast Retailing Co., Ltd., het moederbedrijf van onder andere Uniqlo, heeft in het boekjaar tot nu toe een operationeel inkomen van 271 miljard Japanse yen behaald dankzij een plus van 19 procent. Omgerekend is dit 1,94 miljard euro. De omzet steeg met 3,9 procent naar 1,7 biljoen Japanse yen (12,2 miljard euro) gedurende de negen maanden durende periode.

Winst voor belastingen kwam neer op 349,2 miljard Japanse yen dankzij een stijging van 42,2 procent jaar op jaar. Omgerekend komt dat neer op 2,5 miljard euro. De winst is volgens Fast Retailing Co., Ltd., op een recordhoogte uitgekomen gedurende de periode.

Verdeeld over de diverse merken uit het portfolio van de groep is er bij Uniqlo Japan zowel een omzet- als winstdaling te zien in de eerste negen maanden van het boekjaar. De omzet daalde met 5,1 procent en de operationele winst met 0,4 procent. Uniqlo International behaalde daarentegen een omzetplus van 13,7 procent en een stijging van het operationeel inkomen van 35,8 procent. Naast Uniqlo heeft Fast Retailing Co., Ltd., onder andere ook GU in het portfolio. Gu was gedurende de financiële periode goed voor 190,5 miljard Japanse Yen (1,36 miljard euro), vanwege een daling van 5,1 procent. De overige merken van de groep worden in het financiële verslag samengepakt onder de noemer 'global brands'. Deze tak was goed voor 90 miljard Japanse yen (646 miljoen euro) dankzij een stijging van 11,8 procent jaar op jaar.