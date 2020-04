Operationele winst Crocs gedaald met 36,1 procent in eerste kwartaal

Crocs, Inc. heeft in het eerste kwartaal zowel de omzet als de operationele winst terug zien lopen. De omzet nam met 5 procent af, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De operationele winst kwam zelfs 36,1 procent lager uit.

Crocs, Inc. behaalde een omzet van 281,2 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Omgerekend zo’n 261,5 miljoen euro. De omzet in de wholesale liep terug met 5,6 procent en de omzet in de retail daalde met 15 procent door de winkelsluitingen in verband met de pandemie. Bij gelijk aantal winkels, zou de omzet zijn gegroeid met 7,5 procent, aldus het verslag. De daling in omzet wordt enigszins gecompenseerd door de omzetstijging van 15,8 procent in de e-commerce.

Het operationeel resultaat kwam aan het einde van de periode neer op 20,8 miljoen dollar. Omgerekend komt dit neer op 19,3 miljoen euro. Crocs, Inc. verwacht dat de pandemie en de sluitingen van winkels als gevolg daarvan ook zijn impact zal hebben op de resultaten van het tweede kwartaal. Uitspraken over de omzet- en winstverwachting doet het bedrijf op dit moment niet.