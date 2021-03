Operationele winst pakketbezorger DHL schiet omhoog met 17,4 procent in coronajaar

Pakketbezorger DHL heeft kunnen profiteren van de e-commerce boom in coronajaar 2020. De operationele winst van het bedrijf steeg met 17,4 procent naar een bedrag van 4,8 miljard euro, zo blijkt uit het financiële jaarverslag.

De omzet in boekjaar 2020 steeg met 5,5 procent naar een bedrag van 66,8 miljard euro, zo schrijft het bedrijf. De groei van de resultaten binnen het bedrijf, schrijft DHL toe aan de wereldwijde e-commerce boom. “2020 was een uitzonderlijk uitdagend jaar voor de Deutsche Post DHL Group,” aldus Frank Appel, CEO van de groep in het jaarverslag. De vraag naar onze services was hoger dan ooit. We hebben niet alleen recordresultaten geboekt, maar ook 20.000 nieuwe banen gecreëerd wereldwijd. Dit succes kwam niet uit het niets. Het is het resultaat van jaren van hard werk door onze gehele organisatie. We focusten op onze winstgevende kern logistieke bezigheden door ons bedrijf op een lijn te brengen met e-commerce en te investeren in ons logistieke netwerk en digitalisering. Op deze manier versterken we onze winstgevendheid en onze veerkrachtigheid tegen de wereldwijde economische turbulentie. Deutsche Post DHL Group is dan ook goed gepositioneerd winstgevend te groeien de komende jaren.”

Vanwege de goede resultaten van 2020 verhoogt DHL dan ook de verwachtingen voor de komende jaren. Het bedrijf verwacht in boekjaar 2021 een operationele winst te behalen van 5,6 miljard euro en in 2023 zelfs een van 6 miljard euro.