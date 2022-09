Operationele winst Salvatore Ferragamo S.p.A. plust met 44,7 procent in H1

Het Italiaanse Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzet- én winstplus behaald. In de financiële update van het bedrijf is te lezen dat de operationele winst (ebit) is gestegen met 44,7 procent naar 95 miljoen euro.

Het ebitda kwam neer op 180 miljoen euro dankzij een stijging van 24,4 procent jaar op jaar. De nettowinst steeg zelfs met 85,2 procent naar een bedrag van 62 miljoen euro. De omzet steeg daarnaast met 20,3 procent naar een niveau van 630 miljoen euro in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar. In het verslag wordt door Salvatore Ferragamo S.p.A. niet verder ingegaan op de stijgingen van zowel de omzet, als ebit en ebitda.

Uit het financiële verslag blijkt dat het Italiaanse merk in bijna alle markten waarin het actief is een omzetplus heeft genoteerd in het eerste halfjaar van het financiële jaar. Alleen in de Asia Pacific-regio werd een daling genoteerd van 1,5 procent. Deze daling is toe te schrijven aan de effecten van de opleving van het coronavirus in het gebied, voornamelijk in China. Diverse luxemerken, naast Salvatore Ferragamo, hebben recent al aangegeven dat de omzet is teruggelopen in het gebied vanwege de opleving van het virus.

In Japan werd een stijging van 28 procent genoteerd. De EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) liet een stijging zien van 48,5 procent jaar op jaar. In Noord-Amerika steeg de omzet met 41,6 procent en in Centraal- en Zuid-Amerika steeg het met 44,2 procent.

Een verwachting voor de rest van het boekjaar spreekt Salvatore Ferragamo S.p.A. in de update niet uit.