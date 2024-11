Opmerkelijk: Medewerker Amerikaanse Macy’s sluist 154 miljoen weg in drie jaar

De voorlopige financiële cijfers van Macy’s, Inc. over het derde kwartaal bevatten een opmerkelijke notitie: Het bedrijf heeft namelijk ontdekt dat een medewerkers in drie jaar tijd tussen de 132 en 154 miljoen dollar heeft weggesluisd.

Macy’s geeft aan dat de medewerker expres foutieve boekingen heeft gedaan. De medewerker was verantwoordelijk voor de boekhouding van de uitgaven voor de bezorging van kleine pakketten. Tussen het vierde kwartaal van het boekjaar 2021 tot en met het derde kwartaal boekjaar 2024 werden deze foutieve boekingen gedaan.

De retailer ontdekte de fouten in de boekhouding en stelde een onafhankelijk onderzoek in. De medewerker die de foutieve boekingen heeft gedaan werkt niet meer bij het bedrijf, zo is te lezen in het statement. “Er is geen indicatie dat de foutieve boekingen een impact hebben gehad op het cash management van het bedrijf of de betalingen aan leveranciers”, zo valt er te lezen.

Het publiceren van de definitieve cijfers voor het derde kwartaal van het boekjaar 2024 heeft nu vertraging opgelopen. Het bedrijf verwacht op 11 december 2024 deze resultaten te kunnen delen.