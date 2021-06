Opnieuw inbreuken vastgesteld bij PostNL en GLS

Er zijn nieuwe inbreuken vastgesteld bij koeriers van PostNL en GLS na nieuwe controles, dat bevestigt openbaar aanklager Gianni Reale van het Mechelse arbeidsauditoraat aan de Belgische krant De Tijd. De postbedrijven werden eerder al vervolgd voor mogelijk structurele sociale fraude bij hun pakjesbezorgers.

Er vond deze week een nieuwe controle plaats aan het depot van GLS in Puurs, zo is te lezen in de Belgische krant. Hier werden 76 koeriers en 26 koeriersbedrijven die onder naam van GLS werken, gecontroleerd. Bijna de helft van de ondernemers is opnieuw betrapt op inbreuken, zoals zwart werken, niet voorleggen van arbeidscontracten, illegale tewerkstelling en overtreding van de werkloosheidsregels. Ook de helft van de PostNL-werknemers hielden zich opnieuw niet aan de regels.

Het arbeidsauditoraat is van plan de depots een gerechtelijke verzegeling op te leggen wanneer de situaties niet veranderen. GLS stelt niemand beschikbaar om commentaar te leveren aan De Tijd. PostNL laat aan De Tijd weten volledig mee te werken aan het onderzoek, maar wil verder geen commentaar leveren.