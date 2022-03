Opnieuw politie-invallen in Belgische PostNL-depots

De Belgische politie heeft opnieuw invallen gedaan bij de Belgische depots van PostNL, zo meldt het Belgische parket aan Nu.nl. De invallen werden gedaan in drie magazijns die nu alle drie verzegeld zijn.

De invallen zijn gedaan in Wommelgem, Turnhout en Willebroek, aldus Nu.nl. PostNL heeft in België tien depots. Acht mensen zijn tijdens de invallen gearresteerd. Over de afgelopen twee jaar zijn er al in zes van de tien depots invallen geweest.

De reden voor de recente invallen wordt door het Belgische parket niet bekend gemaakt. Eerdere invallen in België hadden te maken met inbreuken op de sociale wetgeving.