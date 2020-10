Opnieuw stakingen bij Wibra België, garanties voor personeel

Na een eerdere staking in september , was het gisteren weer raak. “De mensen zijn de onzekerheid en onduidelijkheid beu”, aldus Bart Leybaert, secretaris van Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK) tegen HLN. Onder andere in Brussel en Antwerpen bleven een aantal winkels gesloten. Dit naar aanleiding van overleg met de directie later op de dag.

Wibra België doorloopt nu nog een intersolventieprocedure, waardoor vorige week nog geen uitspraak gedaan kon worden over loonsgaranties en premies. Daarnaast maakte het management toen ook bekend dat het niet vanzelfsprekend was dat de medewerkers van de behouden winkels overgenomen zouden worden.

Nu het overleg tussen de directie en de vakbonden heeft plaatsgevonden, garandeert het management dat de medewerkers die hun baan mogen houden, ook hun loons- en arbeidsvoorwaarden behouden, alsdus HLN. De filialen die geen doorstart maken, gaan mogelijk failliet. Als die winkels failliet gaat, lopen de medewerkers een deel van hun opzegvergoedingen mis, protesteren de vakbonden. Aanstaande maandag, 5 oktober, zal de rechtbank oordelen over de plannen voor de doorstart.

Beeld: Belgia via AFP