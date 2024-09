OppoSuits groeit verder naar Oppo Merchandise Group

Een kleurrijk of geprint herenkostuum? Daar wist men Opposuits wel voor te vinden. Het bedrijf groeit nu echter verder door de toevoeging van andere producten waardoor een rebranding is ingezet. Opposuits wordt nu de Oppo Merchandise Group, zo is te lezen in een persbericht.

Het bedrijf benadrukt dat onder Oppo Merchandise Group de merken OppoSuits, Suitmeister en Offstream blijven bestaan als individuele merken. “We zijn verheugd om dit nieuwe hoofdstuk te beginnen als Oppo Merchandise Group,” aldus mede-oprichter en CEO Guus Bakker in het persbericht. “Deze rebranding is meer dan alleen een verandering van onze bedrijfsnaam, maar ook een gedurfde stap in de richting van het benutten van ons volledige potentieel. Het onderstreept onze toewijding aan groei, innovatie en het naar een hoger niveau tillen van ons bedrijf, terwijl we natuurlijk zullen blijven doen waar we goed in zijn: creatieve, innovatieve en betaalbare producten wereldwijd op de markt brengen.”

De groep biedt naast pakken inmiddels ook overhemden, sweaters, zwembroeken en accessoires aan. Het heeft onder andere al samengewerkt met Warner Bros, Nintendo en Pokémon.