Oprichter G-Star geeft goede doel Wilde Ganzen taak om 34 miljoen euro weg te geven

Jos van Tilburg, oprichter van het Nederlandse modemerk G-Star, geeft de opdracht om 34 miljoen euro te schenken aan goededoelenorganisatie Wilde Ganzen, schrijft Quote 500. Het goede doel heeft de taak om het hele bedrag in twintig jaar af te bouwen met schenkingen.

Van Tilburg bouwde in stilte een liefdadigheidsfonds op dat was gekoppeld aan G-Star. Aan dat fonds, dat 34 miljoen euro op de rekening heeft staan, komt nu een einde. Het is de volgende stap die Van Tilburg zet nadat de oprichter in 2023 een meerderheidsbelang van G-Star verkocht aan WHP Global.

Wilde Ganzen zet zich in voor een wereld zonder armoede, zo staat op de website van de organisatie. Het goede doel steunt projecten, zet lokale aanpakkers centraal, biedt financiële steun en stimuleert zelfredzaamheid. Wilde Ganzen wil een wereld waarin ‘mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren’.