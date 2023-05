Oprichter van Tet. Swimwear over haar eerste Nederlandse winkel, ondernemerschap en toekomstplannen

Wanneer Lieke van Hulsbergen, oprichter van Tet. Swimwear, als jongvolwassene door Thailand, Indonesië en Bali reist, wordt ze verliefd op de oceaan. Er is alleen één probleem: de hoeveelheid plastic in de oceaan en op het strand. Nadat Van Hulsbergen met een gevulde zak plasticafval terugkwam van haar duiksessie, begon het te borrelen: dat plastic moet op een andere manier de oceaan in.

Jaren later verhuist Van Hulsbergen naar Bali om haar idee werkelijkheid te maken en het plastic afvalprobleem op haar manier aan te pakken. Naast het feit dat ze altijd al het idee had thuis te horen op het eiland, lag het ook zeker aan de mindset van de Balinezen. Iedereen is er open-minded en super vriendelijk door het hindoeïsme. Bovendien: het is een speeltuin voor ondernemers, want iedereen support elkaars ideeën. Zonder Bali, was Tet. nooit geboren. FashionUnited drinkt een kopje koffie met Van Hulsbergen en vraagt naar haar ondernemersverhaal, haar geplande winkel in Haarlem en haar toekomstplannen.

Waar komt de naam Tet. Swimwear vandaan?

“Tet. staat voor het Franse tête-à-tête. Het betekent in eerste instantie: de koppen bij elkaar steken. Ideeën bundelen. Ik vind het leuk om met jonge, ambitieuze vrouwen te werken die een duidelijke passie hebben.” Lacht: “Sommige mensen denken dat de naam verwijst naar borsten, dat vind ik altijd wel grappig.”

“Het verhaal van Tet. gaat terug naar de oceaan. Na mijn schooltijd reisde ik door onder andere Thailand, Indonesië en Bali. De hoeveelheid plastic op het strand en in de oceaan is daar shocking. In mijn schoolperiode onderzocht ik hoe ik gerecycled plastic om kon zetten in garen en kon gebruiken in verschillende productcategorieën, waaronder badmode. Toen ik al dat plastic zag, dacht ik: hoe leuk om badmode te maken wat op een andere manier weer terug de zee in gaat. Het idee werd geboren, maar zo’n vijf jaar later (in 2018) vertrok ik naar Bali om mijn idee werkelijkheid te laten worden.”

“Daarnaast doen we alles met een knipoog. We proberen bewustzijn te creëren op een no-nonsense manier.” Benadrukt: “Je ziet hoe ik er zelf bij zit. De witte verf zit nog op mijn handen en ik heb een complete klus-outfit aan.”

Hoe zijn de afgelopen jaren voor u geweest?

“Ups en down, daar kan iedere ondernemer zich wel in vinden, denk ik. Toen ik met Tet. begon, werkte ik ook nog voor mijn voorgaande werkgever. Ik werkte toen zeventig uur per week. Ik vond het doodeng om mijn baan op te zeggen. Ik zat destijds ook in een carrière-lift. Op een gegeven moment kwam het besef: er is meer dan alleen werken en als ik écht iets van Tet. wil maken, moet ik nu de knoop doorhakken. Iedereen verklaarde me voor gek. Sindsdien kon ik honderd procent van Tet. genieten; ik bouwde een website en samples werden echte collecties.”

“In 2019 ging mijn eerste collectie live. Maar, eind dat jaar kwam het coronavirus om de hoek kijken. Dat gooide roet in het eten. Ik zou in 2020 eigenlijk bij drie vestigingen van De Bijenkorf liggen. Alle pop-up meubels en de collecties zaten al in een container, klaar om vanuit Bali naar Nederland te verschepen.” Zucht: “En toen kwam de lockdown. Dat was schrikken.”

“Terugkijkend op die periode is de coronacrisis ook waardevol geweest. In het begin speelde ik in op de wensen van agenten. ‘Retailers willen blauwe tinten? Dan krijgen ze dat.’ Op een gegeven moment was mijn spoor bijster, ik kreeg er geen energie meer van. Ik moest terug naar het Tet.-DNA. Ik maakte het drastische besluit om af te zien van al mijn agenten en retailers. Ik wilde mijn eigen winkels.”

“Waarom? Zo kan ik duidelijk mijn eigen merk neerzetten met alles wat erbij hoort. We verkopen nu via onze eigen kanalen, bestaande uit een webshop, via Zalando en twee winkels op Bali.”

“De eerste winkel zou tijdens de coronacrisis opengaan. Maar, niemand mocht naar Bali vliegen, waarna Bali in een soort verlaten eiland veranderde. De opening vond uiteindelijk plaats in februari 2022. Precies een jaar later openden we een winkel in Uluwatu, in het zuiden van Bali. Dat was heel spontaan. Ik was op reis met mijn vriend en we liepen toen tegen een pandje aan. We belden de aannemer voor de gein, maar hij vertelde me dat het pand te klein was. Daarna zag ik iemand een briefje met ‘for rent’ ophangen en vroeg of de aannemer nog even die kant op wilde lopen. Dat deed hij en binnen twee uur had ik getekend.” Lacht: “That’s how it goes, op Bali.”

Tekst loopt verder onder de foto's.

De winkel op Bali. Beeld: Tet. Responsible Wear

De winkel op Bali. Beeld: Tet. Responsible Wearr

Hoe is de samenwerking met Zalando?

“Goed! Het werkt voor ons als een verlengde van de webshop. We hebben alles in eigen beheer. Door de samenwerking met Zalando is de Duitse markt erg gegroeid. Het Tet-verhaal slaat goed aan bij de Duitse consument en zij geven nét iets makkelijker geld uit dan Nederlanders.”

Een tijdje geleden veranderde Tet. Swimwear in Tet. Responsible Wear.

Opgetogen: “Dat klopt! Afgelopen zomer hebben we voor het eerst een volledige zomercollectie gelanceerd die overigens heel goed loopt. Daarnaast lanceren we binnenkort onze eerste wintercollectie. Met andere woorden: er kwam kleding bij kijken, dus ‘Tet. Swimwear’ voldeed niet meer aan ons imago.”

“Zoals ik vertelde, draait het bij Tet. om duurzaamheid, hoewel ik ‘duurzaamheid’ een lastig woord vind. Daarom kies ik voor het woord ‘responsible’. We proberen bewustzijn te creëren op het gebied van hoeveel plastic men verbruikt, op een luchtige manier. We produceren kleding en kleding is niet duurzaam, vind ik. Het gaat erom dat men bewuster wordt en alle beetjes helpen. One step at a time.”

Maar, jullie hebben wel een duurzamere aanpak.

“Zeker. De swimwear wordt van gerecycled plastic gemaakt in China. Daar vindt ook het recyclingproces plaats. We proberen het zo dicht mogelijk bij de bron te houden.” Enthousiast: “Ieder kledingstuk is gemaakt van natuurlijke stoffen. Zo glijd je niet van je scooter af in je synthetische jurk!”

“Op Bali werken we bovendien met kleine tailors, vrouwen die vanuit huis werken. De tailors hebben een eigen naaimachine en that’s it. Ooit dacht ik, hoe vet is het om een Tet.-fabriek te hebben.” Lacht: “Dom idee, want dat willen die vrouwen niet. Ze willen tijd hebben om voor hun kinderen te zorgen, vrijheid hebben en geen druk voelen van een fabriek. Het werkt als volgt: een medewerker haalt stof op bij de stoffenboer, verdeelt ze over de tailors, zij maken daar kledingstukken van en wanneer die klaar zijn haalt de medewerker ze op. Daarnaast is ieder kledingstuk voorzien van een label waar de tailor handgeschreven haar naam in zet. We proberen het zo persoonlijk mogelijk te maken.”

Trots: “Ik zeg altijd: je kunt prachtige certificeringen hebben, maar ik rijd liever zelf op mijn scooter door Bali om met mijn eigen ogen te zien dat die vrouwen het goed hebben, dan dat ik er een plakkaat aan hang.”

Tekst loopt verder onder de foto.

Lieke van Hulsbergen met haar medewerkers. Beeld: Tet. Responsible Wear

Na twee winkels op Bali, opent u op 18 mei een winkel in Haarlem. Wat kunnen we verwachten?

“Ik houd van kleine poppenhuisjes en daar heeft de winkel wat van weg: het is een schattig, klein pandje. Het moet warm, maar fris aanvoelen. De muren zijn wit en er ligt geen vloer in. Het heeft een authentiek, robuust uiterlijk, gemixt met Bali-vibes. Daarnaast zijn er alle collecties te shoppen. We rouleren wel door met collecties, want we hebben hartstikke veel en de ruimte is beperkt. Ik zal bovendien in het begin veel op de winkelvloer te vinden zijn, maar ik ben nog op zoek naar leuke verkoopmedewerkers.” Lacht: “Dat mag je zéker in het artikel benoemen!”

“De winkel zit in hetzelfde pand als de pop-upstore van afgelopen zomer. De collectie liep destijds als een tierelier. We verkochten vooral grotere maten erg goed. Dat maakt dat ik op het idee kwam een samenwerking aan te gaan met Vera Camilla. Die collectie is donderdag 11 mei live gegaan en bevat onder andere een rok die op verschillende manieren gedragen kan worden, een reversible bikini, een badpak en een jurk met een cut-out. We hebben geprobeerd alles zo verstelbaar mogelijk te maken en de maten lopen tot en met maat 50.”

Tekst loopt verder onder de foto's.

De winkel op Bali. Beeld: Tet. Responsible Wear

De winkel op Bali. Beeld: Tet. Responsible Wear

Waar staat Tet. Responsible Wear over vijf jaar?

Lacht: “Dat vind ik een heel lastige vraag. Ik droom altijd groot, maar denk aan de andere kant niet verder dan één dag. Ik geloof dat dingen gebeuren op het juiste moment. Wel droom ik ervan een winkel op Mykonos, Ibiza en in Tulum te openen. Daarnaast liggen er samples voor een kindercollectie, maar nog niets is concreet. Eerst komt de all-round wintercollectie en dan zien we verder.”

“Ik ben in ieder geval super excited en heb heel veel zin om uit te breiden en nog meer vrouwen happy te maken. We gaan gewoon lekker door!”

De Tet. Responsible Wear-winkel bevindt zich in de Kleine Houtstraat in Haarlem.