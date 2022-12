‘Oprichtersfamilie Tod’s laat plannen bedrijf van de beurs te halen voor wat het is’

Italiaans bedrijf Tod’s S.p.A. wordt tocht niet van de beurs gehaald, zo meldt nieuwsplatform Reuters. De oprichtersfamilie heeft geen verdere plannen het van de beurs te halen.

Oprichter Diego Della Valle en zijn broer Andrea Della Valle hadden investeerders aangeboden de aandelen voor 40 euro per aandeel over te nemen. Echter vond een deel van de aandeelhouders dat de waarde van de aandelen veel hoger lag, waardoor er geen steun kwam voor de buy-out, aldus Reuters. Als back-up optie had de familieholding van de Della Valle familie nog een optie om te fuseren met Tod’s, maar ook dit wordt niet uitgevoerd.

DeVa Finance, de holding van de familie, geeft aan dat het niet verder gaat met acties die gezien kunnen worden als vijandig en markt onvriendelijk.