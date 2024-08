Oprichtersfamilie van Calida vermindert aandeel

De oprichtersfamilie vermindert hun aandeel in Calida in het kader van een aandeleninkoop.

De familie Kellenberger zal hun aandeel in het Zwitserse ondergoedbedrijf op lange termijn terugbrengen tot 18 tot 20 procent van de uitstaande aandelen, aldus de Calida AG op woensdag. Tegelijkertijd benadrukken zij dat ze als anker-aandeelhouders aan boord willen blijven.

De oprichtersfamilie overwoog al twee jaar geleden om hun aandeel van 33,5 procent van de aandelen en hun rol als een van de grootaandeelhouders te verminderen. Als reden werd in 2022 aangegeven dat "op korte termijn geen opvolger of opvolgster voor Erich Kellenberger met de nodige industriële expertise beschikbaar zou zijn." Daarna veranderden ze van mening en nam Allan Kellenberger als vertegenwoordiger van de familie zitting in de raad van bestuur.

Familie Kellenberger herziet mening

Nu lijkt het erop dat de familie, of in ieder geval delen daarvan, toch hun aandelen in het kader van de aanstaande aandeleninkoop willen verkopen.

Met het grootste deel van de opbrengst uit de verkoop van Lafuma Mobilier wil Calida eigen aandelen terugkopen. Het openbare inkoopaanbod van 28,50 Zwitserse Franken per aandeel wil ook een lid van de familie Kellenberger gebruiken en heeft zich ertoe verbonden om minimaal 7 procent van het aandelenkapitaal aan te bieden, aldus Calida op woensdag.

Na de openbare inkoop wil de Calida Group ook aandelen ter grootte van ongeveer 9,99 procent van het dan uitstaande kapitaal van andere leden van de grootaandeelhoudersfamilie terugkopen. De overeenkomst voorziet hiervoor in een vaste prijs van 27,90 Zwitserse Franken per aandeel. Daarna zal de familie nog 18 tot 22 procent van de uitstaande aandelen van Calida bezitten.

"Onze familie zal met een verminderd aandelenpercentage de koers van de groep blijven ondersteunen en daarmee zorgen voor stabilisatie van het aandeelhouderschap", aldus Allan Kellenberger, vertegenwoordiger van de familie Kellenberger in de raad van bestuur van Calida. "De focus van de groep op de traditionele kernactiviteiten beschouwen wij als familie als een solide basis voor de verdere succesvolle ontwikkeling van de Calida Group."

Na de verkoop van de outdoor-meubelaanbieder Lafuma kan Calida AG zich richten op haar kernactiviteiten met de ondergoedmerken Calida, Aubade en Cosabella.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.