Orangebag is klaar voor groei met nieuwe CEO, huisstijl en website

Achter de schermen bij online retailer Orangebag is het de afgelopen maanden goed druk geweest. Sinds de komst van investeerder Nederlands MerkGoed (NMG) vorig jaar is non-stop gewerkt aan het klaarstomen van het bedrijf voor de volgende groeifase. Niet alleen werd er een nieuwe huisstijl gecreëerd en afgelopen week een nieuwe website gelanceerd - ook trok het bedrijf een nieuwe CEO aan.

Arlette Huisman maakte de overstap van Dante6 naar Orangebag en zit op het moment van het interview een kleine twee weken bij het bedrijf. Oprichter Tineke Sluiter zal zich verder gaan focussen op haar taak van creatief directeur, zo blijkt uit een videocall met de twee topvrouwen. “We waren heel duidelijk toe aan een volgende fase en daar heb je ook andere en nieuwe energie voor nodig en een nieuwe expertise. Arlette’s expertise is het bouwen van merken, wat ze ook bij Dante6 heeft gedaan. Dat is exact wat wij nu nodig hebben,” zo vertelt Sluiter.

Ook al vindt het interview plaats om half negen ‘s ochtends op vrijdag, zowel Sluiter als Huisman zitten nog in een jubelstemming sinds afgelopen woensdag, zo vertellen de twee verrukt. Op woensdag ging de nieuwe website live en sindsdien zijn de positieve reacties binnengestroomd. “Het leek heel lang stil bij ons nadat NMG zich bij ons aansloot, maar we zijn vooral op de achtergrond bezig geweest.” De lancering van de nieuwe website markeert het punt waarop Orangebag naar buiten komt met de nieuwe fase van het bedrijf. “We hebben eerst geïnvesteerd in het updaten van de fotografie van de producten, waar onze medewerkers speciale workshops voor gevolgd hebben. Vervolgens hebben we de huisstijl opgezet en natuurlijk de nieuwe website gebouwd.”

Orangebag heeft volledig ingespeeld op het thema orange. Niet alleen zijn er letterlijk diverse tinten oranje te vinden in de nieuwe huisstijl, Orangebag heeft ook het archetype van de kleur oranje gebruikt ter inspiratie. Onder dat archetype vallen onder andere de eigenschappen: vrolijkheid, toewijding, succes, enthousiasme, speelsheid, aantrekkingskracht en moed.

Het zijn eigenschappen die Huisman ook herkent bij het bedrijf waar ze zich recent bij aansluit. “We doen waar we blij van worden. Hoewel de lancering natuurlijk wel spanning met zich meebracht, deed iedereen het met zo’n focus en zo’n plezier.” Sluiter en Huisman kennen elkaar van de tijd waarin Huisman nog CEO bij Dante6 was. De twee geven aan dat ze altijd een directe klik voelden en op veel vlakken overeenkomsten hadden. “Het is zeldzaam om iemand te vinden die naar de data van een bedrijf kijkt, maar ook nog de emotie erachter voelt. Want mode is emotie,” zo geeft Sluiter aan. Ook al is het een kleine twee weken geweest dat de twee samenwerken, het voelt al meteen vertrouwd, zo geeft zowel Sluiter als Huisman aan.

Screenshot website Orangebag

Orangebag begint aan volgende groeifase met nieuwe huisstijl, website en CEO

Nu de lancering van de website achter de rug is, kan gekeken worden naar de volgende stap van de groeiplannen van Orangebag: de naamsbekendheid verder opvoeren. Zo zullen binnenkort tv-commercials, abri’s en snelwegbillboards te zien zijn van Orangebag. De tagline van de nieuwe Orangebag is ‘try not to get obsessed’. “We proberen mensen natuurlijk geen shopverslaving aan te praten,” verduidelijkt Sluiter. “Als Orangebag willen we als een inspiratiepunt functioneren. Dat mensen elke keer terug komen, en daardoor ‘obsessed’ zijn, om inspiratie te zoeken.” Orangebag zal ook de eigen gemeenschap inzetten om de naamsbekendheid te vergroten. “We gaan onze klanten en fans vragen wat hun obsessies zijn en dat gebruiken in de campagne,” zo vertelt Huisman. “Wij bieden op die manier niet alleen hen inspiratie, maar gebeurt het ook andersom.”

Hoewel de website van Orangebag er anders uit ziet, verandert er bij het bedrijf voor de rest weinig. “We gaan de positionering niet veranderen,” zo vertelt Huisman. Op dit moment biedt de online retailer een assortiment van 120 gecureerde premium merken. Dit zal in de toekomst uitgebreid worden. Ondanks de geplande groei van het bedrijf, zal daarnaast de persoonlijke touch nooit verdwijnen bij Orangebag, zo verzekert Sluiter. “Toen we startten 16 jaar geleden deden we een handgeschreven kaartje bij de bestelling. Dat doen we nog steeds. Toen ik net begon zei iemand tegen mij dat het nooit vol te houden zou zijn om dat te blijven doen. Het is gewoon een kwestie van mensen inhuren.” Orangebag heeft dan ook een team die dit doet. “Zij kijken of de klant bijvoorbeeld voor het eerst besteld, of een loyale klant is. De boodschap wordt daarna ook echt gepersonaliseerd.”

Wanneer de naamsbekendheid verder is gegroeid in Nederland, maar ook verder in de Benelux is het tijd voor weer een verdere stap. “Als dat staat, dan gaan we steeds verder uitrollen,” aldus Huisman. Sluiter geeft nog een kleine kanttekening. “We hoeven niet de grootste te zijn van Nederland, maar willen wel het mooiste platform zijn.” Natuurlijk kijken de twee topvrouwen naar de rest van Europa en zelfs de rest van de wereld, zo geven ze toe. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat bij Orangebag de afgelopen maanden in alle stilte is gewerkt aan de volgende stap voor het bedrijf en dat de wereld daar nu eindelijk van mee kan genieten.