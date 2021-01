‘OTB bevestigt interesse in overname Jil Sander’

Het Italiaanse OTB heeft interesse in Jil Sander bevestigd. Dit deed de groep aan WWD, nadat in december al geruchten de ronde deden over mogelijke interesse in een overname.

Veel details worden echter niet onthuld. Alleen de bevestiging van OTB, het moederbedrijf van onder andere Diesel, Maison Margiela en Viktor&Rolf, wordt gemeld. OTB zou op dit moment due diligence uitvoeren.

In december kwam naar buiten dat de eigenaar van Jil Sander, Onwards Holding, exclusieve gesprekken met OTB had. Onwards Holding is sinds 2008 de eigenaar van Jil Sander toen het het merk overnam van Change Capital Partners voor een overnamesom van 167 miljoen euro.