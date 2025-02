Maison Margiela laat groei zien terwijl moederbedrijf OTB lichte omzetdaling rapporteert

De Italiaanse modegroep OTB rapporteerde een omzet van 1,8 miljard euro, een daling van 4,4 procent voor het boekjaar 2024. Een jaar eerder schreef het bedrijf nog juist een plus van 9,1 procent. Het moederbedrijf van onder andere Diesel, Maison Margiela en Viktor&Rolf spreekt van een 'complex jaar voor de luxesector', maar meerdere merken uit het portfolio wisten een groei te behalen.

Summary De OTB groep rapporteerde een totale omzet van 1,8 miljard euro, een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ondanks een algemene daling, groeiden de directe kanalen met 7,4 procent dankzij nieuwe winkels en hogere verkopen in bestaande winkels.

Maison Margiela en Diesel lieten individuele omzetgroei zien, terwijl geografische markten zoals Japan en Noord-Amerika sterke groeipercentage registreerden.

Het bedrijf behaalde een EBITDA (winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie) van 276 miljoen euro. Dit is een flinke daling in vergelijking met het niveau van het boekjaar 2023. Hierin behaalde het nog een ebitda van 348 miljoen euro.

De directe kanalen kenden een groei van 7,4 procent ten opzichte van 2023, gedreven door hogere verkopen in bestaande winkels en de toevoeging van 61 nieuwe locaties, waardoor het netwerk eind 2024 uitgroeide tot een totaal van 608 eigen winkels.

'Uitdagend jaar voor de luxesector', maar OTB-merken Diesel en Maison Margiela tonen groei

"Ik ben tevreden met de resultaten die in 2024 zijn behaald, ook al was het een uitdagend jaar voor de gehele luxesector. We hebben onze strategie van uitbreiding van directe kanalen, waar we positief hebben gepresteerd, voortgezet. We hebben echter wel te maken gehad met dalingen in het groothandelskanaal, die de hele branche negatief hebben beïnvloed,” aldus OTB Group oprichter en voorzitter Renzo Rosso in het jaarverslag.

Binnen de merkenportfolio van het bedrijf liet Maison Margiela een positieve prestatie zien met een groei van 4,6 procent, terwijl de omzet van Diesel met 3,2 procent steeg. Geografisch gezien lieten Japan en Noord-Amerika een sterke groei zien, respectievelijk 16,3 procent en 13,3 procent. Japan blijft de belangrijkste markt voor OTB en vertegenwoordigt 26 procent van de totale business.

Belangrijke hoogtepunten van het jaar waren de joint venture-overeenkomst van OTB met Chalhoub Group om de directe aanwezigheid van haar luxemerken in het Midden-Oosten te versterken, en de toetreding tot de Mexicaanse markt via een lokale rechtspersoon, met plannen om de komende vijf jaar ongeveer 50 nieuwe winkels te openen, waaronder 15 in 2025.

Via Staff International verwierf OTB ook een meerderheidsbelang in Calzaturificio Stephen, een al lang bestaande leverancier en fabrikant van high-end schoenen voor de Groep. Dit volgt op de overname in 2023 van een meerderheidsbelang in Frassineti, een Florentijns lederwarenbdrijf.

"2024 was een complex jaar voor de gehele luxesector. In dit uitdagende scenario zijn we een pad van consolidatie en expansie voor de Groep ingeslagen, zowel door investeringen als door versterking van onze managementstructuur, waardoor we met optimisme naar de toekomst kunnen kijken,” voegde OTB Group CEO Ubaldo Minelli toe.