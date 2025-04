Otrium opent AI-gestuurd magazijn dat twintig duizend items binnen acht uur verwerkt

Het Nederlandse modeplatform Otrium optimaliseert. Het bedrijf debuteert een nieuwe faciliteit in zijn magazijn in Almelo genaamd O-Mega Robot. Deze beslaat 7.000 vierkante meter en heeft een geavanceerde AutoStore-technologie. Het systeem is gerealiseerd in samenwerking met logistiek partner Bleckmann en intralogistiek specialist Kardex. Dit blijkt uit een persbericht van Otrium. het online outletplatform werkt samen met ruim 300 modemerken, waarbij collecties vanuit het magazijn in Almelo worden verzonden voor een breed Europees publiek. In een interview met FashionUnited bleek Otrium al klaar voor internationale groei, maar dankzij de O-Mega Robot kan het online outletplatform dit ook aan.

Het persbericht benadrukt de voordelen van het nieuwe systeem op het gebied van efficiëntie Dankzij de AutoStore-technologie beschikt het magazijn van Otrium in Almelo over 140.000 opslagbakken en ruimte voor 2,5 miljoen producten. Dit zorgt voor een opslagdichtheid die vierhonderd procent efficiënter is dan bij traditionele magazijnen. Door AI-gestuurde robotica is de pick-efficiëntie tot vijf keer verbeterd, waardoor het magazijn tot twintig duizend items binnen acht uur kan verwerken. Het modulaire ontwerp van de robots maakt snelle uitbreiding mogelijk zonder onderbrekingen, waardoor het magazijn flexibel kan inspelen op groei en piekperiodes.

Daarnaast biedt de automatisering voordelen voor de arbeidsomstandigheden. Het vermindert fysieke belasting en heftruckverkeer, wat zorgt voor een veiligere en ergonomischere werkomgeving.

“We maken met de O-Mega Robot een enorme sprong voorwaarts in schaalbaarheid en efficiëntie,” aldus Milan Daniels, medeoprichter van Otrium. “Deze faciliteit stelt ons in staat om verder te groeien zonder concessies te doen aan snelheid of service.”

Otrium klaar voor groei, debuteert hypermodern magazijn in Almelo Credits: Otrium