Otrium snijdt in de kosten en ziet krimp in de verliezen

Otrium heeft het nettoverlies flink teruggebracht: van 30 miljoen euro in 2023 naar 8 miljoen in 2024. De online aanbieder van overgebleven modecollecties bereikte in het vierde kwartaal van 2024 EBITDA-break-even en ziet in 2025 dubbele groeicijfers, met een omzetstijging van 26 procent en 70 procent meer nieuwe klanten in het derde kwartaal. Die cijfers komen uit een persbericht.

Volgens Otrium wordt de groei gedreven door een geoptimaliseerd merkenportfolio, waaronder een nieuwe naam, Lacoste, verbeterde marges en een geautomatiseerd magazijn dat de operationele efficiëntie aanzienlijk verhoogt. In Duitsland gaat het het hardst, met een verdubbeling van het salesvolume in één jaar.

Een uitspraak van CEO Frank van Valderen uit het persbericht: “We staan klaar voor de volgende fase van winstgevende groei, gedreven door focus, efficiëntie en een groeiende klantenbasis.”

In een gesprek met Quote gaf Van Valderen meer context over de verstevigde basis: eind 2023 zijn Otriums activiteiten in de Verenigde Staten verkocht en die in het Verenigd Koninkrijk gestaak, net als de samenwerking met minder productieve merken. Daarmee heeft het bedrijf uit Amsterdam flink aan kosten bespaard.

Over vijf jaar nog steeds overtollige collecties

In de aanloop van het tiende jaar stelde Otrium zichzelf begin 2025 ambitieuze doelen om eindelijk een winstgevend hoofdstuk te starten. Tegen FashionUnited zei Valderen een scherpe focus te hebben op dit doel. Hij wilde op zijn minst break-even draaien gedurende het hele jaar.

Kijkend naar de komende jaren, ziet Van Valderen de relevantie van Otrium alleen maar toenemen. “Over vijf jaar draagt iedereen nog steeds kleding en is er nog steeds overtollige voorraad. Ik zou graag willen dat we over vijf jaar nog meer gave merken hebben en meer positieve en loyale klanten. Dat betekent namelijk dat we het goed doen. Over vijf jaar zullen we nog steeds die droom hebben.”