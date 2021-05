Otto Group behaalt omzetgroei van 17,2 procent in fiscaal jaar 2020-2021

Otto Group heeft een goed jaar gedraaid in het financiële jaar 2020-2021. Het bedrijf ziet de wereldwijde omzet groeien met 17,2 procent naar 15,6 miljard euro, zo staat in het financieel jaarverslag.

Vooral de inkomsten uit de e-commerce groeiden wereldwijd, zo is te lezen. Dit inkomen steeg met 25,6 procent naar 9,9 miljard euro. Duitsland was de belangrijkste speler op zich en genereerde zo’n 7 miljard euro.

Alexander Birken, CEO bij Otto Group, verklaart in het jaarverslag deze omzet alleen gehaald te hebben doordat het bedrijf snel handelde en kansen aan greep: “We zijn trots en dankbaar dat we samen briljant door dit moeilijke jaar zijn genavigeerd. We hadden ongetwijfeld de wind in de rug. Maar we hebben hier alleen van kunnen profiteren, omdat we snel handelden en kansen aangrepen. Aan het begin van het financiële jaar was te voorspellen hoe de economie en de vraag in het afzonderlijke segment zou ontwikkelen. Dit resultaat zou zeker niet mogelijk geweest zijn zonder de jarenlange consistentie en gerichte, digitale transformatie van de bedrijfsmodellen en verkoopkanalen. Het is duidelijk geworden dat klant relevante technologie, een breed assortiment aan producten en persoonlijke diensten essentiële troeven zijn in de competitieve wereld. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat we nog steeds in onzekere tijden leven en hierop moeten reageren door flexibel te zijn en een duidelijke strategie voor ogen moeten hebben.”

Ook in de bedrijven die onder Otto Group vielen de omzetten niet tegen. Vergeleken met een jaar daarvoor, is de omzet van deze bedrijven in totaal gestegen met 19,2 procent. Bedrijven die onder Otto Group vallen zijn onder andere: Otto, Crate and Barrel, Bonprix, Mytoys Group, Witt Group, Hermes Group, EosGroup en About You.

Birken verwacht dat Otto Group zal blijven groeien in de e-commerce. Met name in het kledingsegment wordt er een stijging van de omzet verwacht. Ook de categorieën meubels en elektronica zullen naar verwachting blijven groeien in dezelfde mate als vorig jaar. Otto Group kijkt positief naar de toekomst en verwacht een gunstig financieel jaar tegemoet te gaan, zo staat in het financieel jaarverslag.