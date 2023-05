Otto Group buigt 1,8 miljard winst om in verlies, maar houdt omzet stabiel

Na een paar sterke boekjaren duikt Otto Group in het rood. De Duitse modegroep schrijft een verlies van 413 miljoen euro in de boeken voor het financiële jaar dat eindigde op 28 februari 2023, zo blijkt uit het gerapporteerde jaarverslag. Een boekjaar eerder noteerde het modeconcern nog een winst van 1,8 miljard euro.

Het enorme verschil schrijft het bedrijf toe aan de eenmalige, extra winst door een volledige consolidatie van About You en de verkoop van Mondial Relay in Frankrijk in het vorige boekjaar. Dat de winst dit jaar flink lager ligt, is dus logisch.

Echter kreeg de Duitse modegroep het ook zwaar te verduren wat betreft het huidige economische klimaat. Otto Group kampte met hoge productiekosten, inflatie en minder vraag van de consument. De grote hoeveelheid pre-orders die op basis van totaal verschillende economische prognoses voor 2022-2023 werden gemaakt, en de daaruit voortvloeiende noodzaak van kortingen om deze te verkopen, hadden tevens een negatieve impact. Bovendien kreeg het bedrijf te maken met tijdelijke lasten door strategische investeringen voor een 'platform transformatie' bij Otto en logistieke uitbreiding.

Otto Group houdt omzet op peil maar schrijft nettoresultaat in rode cijfers

Ondanks alle uitdagingen wist het modeconcern de omzet op peil te houden. Otto Group behaalt namelijk een omzet van 16,2 miljard euro tegenover 16,1 miljard euro vorig jaar. Daarvan wordt bijna 12 miljard euro binnengehaald via de e-commerce. De digitale platforms Otto en About You zijn goed voor een omzet van 6,5 miljard euro, wat gelijk staat aan een daling van 6,2 procent. Via Otto worden onder meer kleding, schoenen, meubels, apparaten en speelgoed verkocht. Ook heeft Otto een eigen bouw- en klusassortiment. About You verkoopt mode-artikelen. Dochterbedrijven zoals Crate and Barrel, de Witt Group, Mytoys, de Hermes Group en de EOS Group, behaalden een omzetgroei van 2,3 procent.

Hoewel de omzet nagenoeg gelijk blijft, is Alexander Birken, voorzitter van de raad van bestuur en CEO van de Otto Group, niet tevreden over het boekjaar, maar gelooft hij wel in zijn strategie. Hij wil dan ook zijn ‘relevante strategische investeringen voorzichtig doorzetten’ om de modegroep optimaal te positioneren voor de toekomst, te profiteren van marktkansen en de financiële stabiliteit en goede krediet statistieken van het bedrijf te versterken, aldus de CEO in het jaarverslag.

“In het lopende boekjaar worden wij geconfronteerd met aanhoudende onzekerheden en grote uitdagingen. Wij passen ons echter snel aan, aan nieuwe marktstuaties, waardoor wij sterker staan voor de toekomst. Bijgevolg verwachten wij, ondanks de onvoorspelbare en ongunstige omstandigheden, dat we in boekjaar 2023-2024 een stabiel omzetniveau en een ebit in het lage driecijferige miljoen euro bereiken.”