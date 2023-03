Otto Group stopt met platform Mytoys

De Duitse Otto Group heeft besloten het merk Mytoys in-house te halen. Het merk zal niet langer een eigen platform hebben, maar alleen via het Otto platform verkocht worden, zo blijkt uit een persbericht. Het besluit heeft effect op in totaal 800 medewerkers en het hoofdkantoor in Berlijn van Mytoys en 19 winkels zullen gesloten worden.

“In een zeer competitieve en lage marge speelgoedmarkt is het huidige multichannel concept niet meer levensvatbaar,” is te lezen in het bericht. In het bericht wordt aangegeven dat Mytoys al jaren verlies maakt. “Na het bekijken van het business model, zagen we geen andere keuze. Tegelijkertijd geloven we in het Mytoys merk en willen het speelgoed segment een nieuw en aantrekkelijk platform bieden op otto.de,” aldus Sebastian Klauke, executive board member voor e-commerce, technologie, business intelligence en corporate ventures bij de Otto Group.

Het besluit om Mytoys.de GmbH stopt te zetten heeft geen effect op Limango, zo meldt Otto Group. Limango viel eerder onder het portfolio van de Mytoys Group. Limango is een private shopping service voor families en boekt hier succes mee, aldus de Otto Group. Het bedrijf is van plan onafhankelijk en winstgevend te blijven groeien in de toekomst.