Otto Group voert in FY19/20 omzet met 9 procent op

De Duitse Otto Group heeft in het boekjaar 2019/2020 een omzetstijging van 9 procent genoteerd. Dit komt nog boven de verwachting die het bedrijf had gezet uit, zo wordt gemeld in het persbericht. In totaal behaalde het bedrijf een omzet van 3,5 miljard euro.

De Otto Group zag ook het aantal actieve klanten stijgen. Aan het einde van het boekjaar had het bedrijf namelijk 7,5 miljoen actieve klanten door een toename van zeven procent, zo meldt het jaarverslag. De Otto Group zag voornamelijk omzettoenames in de categorie Home & Living. In dat segment steeg de omzet met 15 procent, technische producten werden 14 procent meer verkocht waardoor het de op-een-na grootste stijging behaalde.

Omzet Otto Group stijgt ondanks coronacrisis

De Otto Group gaat in het verslag ook in op de effecten van de pandemie. Het geeft aan dat artikelen die het normaal gesproken goed doen in deze tijd van het jaar, zoals lente- en zomerkleding maar ook zwemkleding, het nu slechter doen dan verwacht. Producten zoals elektronica, interieur-artikelen en comfortabele kleding doen het dan juist uitzonderlijk goed. Dit koopgedrag heeft zelfs gezorgd voor een kleine omzetstijging bij de OTTO Group, zo meldt het bedrijf.

Een omzetverwachting voor de lange termijn durft het bedrijf niet te geven. Het management gelooft namelijk niet dat het mogelijk is om een serieuze voorspelling te doen voor het huidige financiële boekjaar. “De consequenties op de medium en lange termijn van een significante afkoeling van de wereldwijde economie voor banen en bedrijven zijn niet te voorspellen.” Het bedrijf geeft aan vooral te focussen op het doorstaan van de corona crisis met het behoud van banen op de medium en lange termijn.

Beeld: Otto Group newsroom