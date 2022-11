Oud-medewerkers Yeezy: ‘giftige werkomgeving’ en ‘seksueel overschrijdend gedrag’ Ye

Oud medewerkers van Yeezy, het merk van Adidas en Ye (voorheen Kanye West) hebben een brief naar de directie van Adidas gestuurd waarin ze blijk geven van van Ye’s ongepaste gedrag op de werkvloer, zo meldt Rolling Stone, die de brief in handen zou hebben.

Ye zou volgens de werknemers een “giftige en chaotische werkomgeving” gecreëerd hebben en zich “roofzuchtig” gedragen hebben richting vrouwelijke werknemers. Daarnaast zou Ye medewerkers van Yeezy onder werktijd porno en naaktbeelden van zijn ex-vrouw Kim Kardashian hebben laten zien, onder andere tijdens sollicitatiegesprekken. Ook zouden er beelden getoond zijn waarop Ye zelf seks had.

Daarnaast wordt in de brief verwezen naar een “manipulatief en op angst gebaseerd leiderschap” door Ye, dat de afzenders ook het bestuur van Adidas kwalijk nemen. Zij vragen het Adidas bestuur dan ook een openlijk excuses te maken voor het mogelijk maken van dit gedrag.

Adidas maakte in oktober bekend de samenwerking met West te beëindigen, onder andere recente antisemitische uitspraken van Ye speelden mee in deze beslissing.