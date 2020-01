Oud-topman Björn Borg runt nu adviesbureau: ‘Ik wil mijn kennis inzetten voor meer modebedrijven’

Vijftien jaar runde hij Björn Borg Benelux. Maar toen het bedrijf in 2017 werd overgenomen begon het toch te knagen. "Ineens stond ik voor een keuze. Ga ik voor een ander bedrijf aan de slag of voor mezelf?" Dat laatste liet hem niet meer los.

Inmiddels is Luc Versmissen eigenaar van Simply Made , een bedrijfsadviesbureau voor de modebranche. Hoe gaat het nu met de ondernemer en met de zaken? FashionUnited sprak hem over het adviseren van modebedrijven en de toekomst van Simply Made.

Waarom besloot je na de overname van Björn Borg een eigen adviesbureau op te richten?

“Bij Björn Borg deden we fantastische dingen. Als CFO en managing director zag ik de omzet in vier jaar tijd van 4 naar 40 miljoen euro groeien. We openden een eigen warehouse en namen in 2011 24 Björn Borg-winkels over. Maar toen het bedrijf uiteindelijk werd verkocht en ik voor een keuze stond, besloot ik toch iets nieuws op te zetten en andere bedrijven verder te helpen.

Na vijftien jaar in de modebranche te hebben gewerkt - naast Björn Borg voor een beursgenoteerd bedrijf met merken als Van Gils, Frans Molenaar, Bad Boys, Jeep en Dobber jeans - wilde ik de opgedane ervaring op zelfstandige basis voor verschillende fashionbedrijven aanbieden. Lois was de eerste klant en al snel volgden merken als Wanderlust en Owww.”

Simply Made adviseerde de afgelopen jaren allerhande bedrijven. Waarom willen jullie nu meer focussen op fashion?

“We gaan weer doen waar we het beste in zijn. Uiteindelijk hebben we toch de meeste kennis en ervaring in de modebranche. We hebben een netwerk in de sector en zien dat er een behoefte is bij kleinere bedrijven aan advies.

Wij kunnen deze bedrijven helpen met alle ondersteunende diensten zoals customer service, finance, IT, HR, juridische zaken, warehouse en logistiek. We werken samen met specialisten op het gebied van branchegerichte software, financiering en warehousing. En we hebben een standaard platform gebouwd waar de fashion klant op kan inloggen.”

Wat voor modebedrijven zijn het meest gebaat bij Simply Made?

“De kleinere tot middelgrote modebedrijven met een omzet tot 5 miljoen. Denk aan merken met groothandel- of retailactiviteiten, agenten of distributeurs.

De bedrijven die sterk groeien, maar waarbij de ondernemer vast dreigt te lopen omdat hij bepaalde specialistische kennis niet in huis heeft. Zij zijn te klein om deze mensen aan te nemen, maar hebben hun kennis wel nodig om te groeien.

Waar deze bedrijven vaak tegen aanlopen is dat ze hulp nodig hebben bij de strategie, wij kunnen concrete plannen voor ze uitwerken. Ook vinden ze het vaak lastig inzicht te krijgen in de onderneming, hebben ze behoefte aan begrotingen en rapportages. Verder zien we vaak dat ze worstelen met financieringsbehoeften en dat ze niet weten welke specifieke regels er gelden voor medewerkers in de modebranche. Denk aan CAO, pensioenen en dergelijke.”

Wat onderscheid jullie van andere adviesbureaus?

“We hebben een groot netwerk in de modebranche en nauwe contacten met brancheverenigingen Modint en Inretail. We hebben veel kennis van creditmanagement en kredietverzekeringen. En zelf heb ik natuurlijk jarenlange management ervaring, hierdoor kunnen we modebedrijven ook helpen met de aansturing. We bieden echt het totaalpakket.”

Hoe groot willen jullie zelf worden?

“Momenteel werken er vier mensen voor Simply Made, dus we zijn nog klein. Ik wil er geen getal op plakken, maar ons doel is om zoveel mogelijk bedrijven in de fashionbranche te bedienen.”

Meer weten over Simply Made of geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem dan contact op via 0646413809 of kijk op SimplyMade.nl.