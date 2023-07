Het Duitse Outfittery breidt uit naar het Verenigd Koninkrijk, zo meldt Retailweek exclusief. Het Verenigd Koninkrijk is de tiende markt die het bedrijf betreedt.

Outfittery was al actief in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland.

Outfittery is een online personal shopping service voor mannen en werd in 2012 opgericht door Julia Bösch en Anna Alex. De visie van het bedrijf is het fundamenteel veranderen van de modemarkt en deze - zonder compromissen te sluiten - aan te passen naar de wensen van de mannelijke doelgroep. Klanten beantwoorden vragen over hun stijl en maten op de website, waarna stijlexperts contact opnemen en een doos met persoonlijk samengestelde outfits wordt opgestuurd. De kant houdt wat hij wil en de recht kan kosteloos retour worden gestuurd.